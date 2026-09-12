Lkw umgekippt: A2 bei Villach vorübergehend gesperrt

Totalsperre der Südautobahn zwischen Villach-Warmbad und Villach-Faaker See konnte aufgehoben werden. Verkehr wird an der Unfallstelle vorbeigeleitet.

Für rund eine Stunde war die A2 bei Villach am Samstag komplett gesperrt (Archivfoto)

Eine Straßensperre mit weitreichenden Folgen gibt es am Samstag in Kärnten: Die Südautobahn (A2) musste gegen Mittag zwischen Villach-Warmbad und Villach-Faaker See in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Grund ist ein Unfall mit einem Lkw. Ein Sattelschlepperzug war in Richtung Italien unterwegs und ist bei Villach-Warmbad von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt, bestätigt Matthias Kogelnig, Sprecher der Landespolizeidirektion Kärnten. Ob es Verletzte gibt, ist noch nicht bekannt.

Gegen 13.15 Uhr konnte die Totalsperre wieder aufgehoben werden. In beiden Richtungen ist aber weiterhin nur ein Fahrstreifen frei. Autofahrer sollen daher die A2 bei Villach-Warmbad bzw. Villach-Faaker See verlassen und über das Stadtgebiet von Villach ausweichen.

Im Bereich der Unfallstelle und auch auf den Ausweichrouten gibt es (umfangreiche) Staus. Man muss mit einem Zeitverlust von mindestens 45 Minuten rechnen. Aktuelle Informationen gibt es auch beim Verkehrsservice der Antenne Kärnten.