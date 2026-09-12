„Der Rüssel“ geht ans Planeten Party Prinzip

Der Theaterpreis der Freien Szene Graz ist am Freitagabend an das Planeten Party Prinzip und Franz von Strolchen für seine Fassung von „Biedermann und die Brandstifter“ gegangen.

Die Idee und Umsetzung von Max Frischs Bühnenklassiker „Biedermann und die Brandstifter“ als freches Wohnungsbesetzer-Theater erwiesen sich bei der bunten Verleihungsshow für den mit 10.000 Euro dotierten 3. Grazer Rüssel-Preis im Kristallwerk als am zündendsten. Die Co-Produktion des Grazer Theaterkollektivs Das Planeten Party Prinzip mit Regisseur Christian Winkler vom Theater am Lend setzte sich in der gesammelten Wertung von Fachjury, Szenevertreterinnen und Publikum am Ende gegen zwei weitere herausragende Co-Produktionen der vergangenen Saison in der heimischen Freien Theaterszene durch.



Für „A Room of One‘s Own“, vom Theater Quadrat und der zweiten liga für kunst und kultur, sowie „183 Abgeordnete“ des Theaters im Bahnhof im Verbund mit dem Schauspielhaus Graz blieben am Ende nur die Rosen von Schauspielerin Christina Hofer, die in der von Angelina Schallerl moderierten und von Tanja Peball heuer neu konzipierten Show-Format als „Bachelorette“ mit den Vertreterinnen der drei Kandidatenproduktionen jeweils auf anarchisch-chaotische Dates gehen durfte.



Nach der Überreichung der von der in Graz lebenden ukrainischen Künstlerin Yuliia Makarenko als überdimensionaler Halsschmuck gestalteten Rüssel-Trophäe durch Kulturstadträtin Claudia Unger und Das-andere-Theater-Leiterin Andrea Egger-Dörres bedankte sich Moritz Ostanek vom Planetenpartyprinzip für die enge Zusammenarbeit innerhalb der freien Theaterszene in Graz. Regisseur Winkler alias Franz von Strolchen, der mit seiner Produktion „Boji“ bereits vor zwei Jahren den „Rüssel“ gewonnen hatte, mahnte in Richtung Politik, der Erfolg von Co-Produktionen dürfe kein Argument sein, für die Freie Szene weniger Geld bereitzustellen.