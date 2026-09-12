Glückspilz knackte Europot mit 111,5 Millionen Euro

Eine Teilnehmerin oder ein Teilnehmer aus Salzburg hat bei der Euromillionen-Ziehung am Freitag 111,5 Millionen Euro gewonnen. Das gaben die Österreichischen Lotterien am Samstag bekannt. Die richtige Gewinnkombination lautete 1, 7, 15, 39 und 50 sowie die Sterne 1 und 11. Drei Tipps waren laut den Lotterien auf dem Normalschein angekreuzt, was gar nicht nötig gewesen wäre, denn gleich im ersten befanden sich die "5 plus 2 Richtigen".

Zudem sei auf dem Wettschein eine Laufzeit von zwei Ziehungen angekreuzt gewesen, erst bei der zweiten Ziehung habe sich der Erfolg eingestellt, hieß es. Exakt 111.516.282 Euro beträgt der Gewinn. Dabei handelt es sich erst um den dritten dreistelligen Millionengewinn in Österreich und damit auch den dritthöchsten Gewinn in der 40-jährigen Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Der Gewinn war zudem der erste Europot-Gewinn seit rund eineinhalb Jahren in Österreich. Damals, im März 2025, sei einem win2day-User der absolute Rekordgewinn von 250 Millionen Euro gelungen. An zweiter Stelle der österreichischen Hochgewinnstatistik liegt jener win2day-User, der im Dezember 2023 exakt 240 Millionen Euro gewonnen hatte. Insgesamt war es das 20. Mal, dass der Europot in Österreich geknackt wurde.