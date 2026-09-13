Karl Rothleitner, der 75 Jahre lang aktives Mitglied des Männergesangsvereines St. Stefan war, verstarb im 94. Lebensjahr.

Kürzlich erreichte den MGV St. Stefan im Lavanttal die traurige Nachricht, dass Ehrenchorleiter Karl Rothleitner im 94. Lebensjahr wohl vorbereitet verstorben ist. Karl Rothleitner ist im Jahr 1951 als 18-jähriger Jungsänger dem Männerchor beigetreten und war somit 75 Jahre lang aktives Mitglied des MGV St. Stefan. Sein musikalisches Talent und sein freundliches Wesen waren wohl der Grund, dass er 1962 zum Chorleiter bestellt worden war und diese Funktion 35 Jahre lang innegehabt hatte. In dieser Zeit formte er den MGV St. Stefan zu einem weit über die Grenzen des Lavanttals bekannten Männerchor mit seinem charakteristischen weichen Chorklang.

Unter seiner Chorleitung hat der MGV St. Stefan mehrere Tonträger herausgebracht, hat an Chorwettbewerben erfolgreich teilgenommen, und ist eine Sängerpartnerschaft mit dem Gesangsverein „Hoffnung“ aus Wiesen im Burgenland eingegangen. Seinen guten Kontakten als Handelsvertreter war es wohl zu verdanken, dass der MGV St. Stefan 25 Jahre lang am „Alpenländischen Advent“ in Salzburg teilnehmen durfte.

Für dieses verdienstvolle Wirken wurde Karl Rothleitner zum Ehrenchorleiter des MGV St. Stefan ernannt und erhielt die höchsten Ehrungen und Auszeichnungen, wie die Goldene Ehrenmedaille des Sängerbundes, das Große Ehrenzeichen des Landes Kärnten oder die Goldene Ehrennadel der Stadt Wolfsberg.