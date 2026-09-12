Mindestens 16 Tote bei Brand in Altenheim in Chile

Bei einem Brand in einem Altenheim in Chile sind mindestens 16 Menschen ums Leben gekommen. Das Feuer sei am Freitagabend (Ortszeit) ausgebrochen, berichteten Medien am Samstag unter Berufung auf die Behörden des Landes. Auf Bildern, die unter anderem die Tageszeitung "La Tercera" verbreitete, waren riesige Flammen zu sehen, die aus dem Dach des Gebäudes schlugen. Aus den umliegenden Gemeinden seien mehrere Feuerwehreinheiten und Rettungsteams im Einsatz gewesen.