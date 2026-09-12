In Bulgarien ist zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen ein Brand in einem Waffenlager ausgebrochen. Bei der Explosion in der Nacht auf Samstag nahe dem Dorf Zarewa Liwada im nördlichen Zentralbulgarien wurde Behördenvertretern und lokalen Medien zufolge niemand verletzt. Das Feuer wütete demnach auf dem Gelände eines Lagers des Rüstungsunternehmens EMCO. Russische Sabotage steht im Raum.

Das Feuer "breitet sich von Lagerhalle zu Lagerhalle aus", sagte die Regionalgouverneurin von Gabrowo, Kristina Sidorowa, zum jüngsten Vorfall. Im vergangenen Monat hatte sich eine Explosion in einer anderen EMCO-Anlage ereignet. EMCO wird von dem bulgarischen Waffenhändler Emilian Gebrew geleitet. Nach Einschätzung der bulgarischen Staatsanwaltschaft waren seine Anlagen in der Vergangenheit Ziel von Anschlägen durch russische Agenten.

Im Jahr 2024 erließ das EU- und NATO-Mitglied Bulgarien Haftbefehle gegen sechs russische Staatsbürger. Ihnen wird die Beteiligung an der Zerstörung von EMCO-Waffendepots zwischen 2011 und 2020 vorgeworfen. Dort war Munition für den Export in die Ukraine und nach Georgien gelagert.

Die Ermittler vermuten zudem Verbindungen zwischen den Explosionen in Bulgarien, einem Giftanschlag auf Gebrew im Jahr 2015 und den Explosionen in einem tschechischen Munitionsdepot im Jahr 2014. Die Führung in Moskau weist die Vorwürfe zurück. Mit Ex-Präsident Rumen Radew hat Bulgarien seit ein paar Monaten einen früheren General und russlandfreundlichen Politiker zum Regierungschef.