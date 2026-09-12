66,5 Millionen Jahre alte Spuren eines T. rex entdeckt

Fast einen Meter lang ist jeder Fußabdruck, die ein riesiger Tyrannosaurus rex Analysen zufolge vor rund 66,5 Millionen Jahren im heutigen Nordamerika hinterließ. Insgesamt vier reihen sich in der sogenannten Hell-Creek-Formation nahe des kleinen Ortes Marmarth im US-Staat North Dakota aneinander, zwei linke, zwei rechte, berichtet ein Forscherteam im Fachmagazin "Journal of Vertebrate Paleontology": die erste bekannte Abfolge mehrerer Schrittspuren eines erwachsenen T. rex.