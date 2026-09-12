36 Mio. Pfund: Rechte Partei Reform UK erhält Rekordspende

Die Partei Reform UK des britischen Rechtspopulisten Nigel Farage hat von einem Krypto-Unternehmer eine Rekord-Parteispende von 36 Millionen Pfund (42 Millionen Euro) erhalten. Der Milliardär Ben Delo sagte am Freitag der Zeitung "Daily Telegraph", er habe sich zu der Spende entschieden, weil die einwanderungsfeindliche Partei finanziell nicht so gut aufgestellt sei wie die Labour-Partei und die Konservativen.

"Ich will einen fairen Kampf und gleiche Wettbewerbsbedingungen", sagte der Mitbegründer der Kryptowährungsplattform BitMEX. Andere würden sich nur vordergründig um die Gesundheit der Demokratie in Großbritannien Sorgen machen, "während sie alles dafür tun, dass sie ein Kartell bleibt". Mit seiner Spende - der größten in der britischen Parteiengeschichte - wolle er Reform UK auch helfen, "sich aufs Regieren vorzubereiten", sagte der 42-Jährige.

Mit der 36-Millionen-Pfund-Spende pulverisiert Delo die bisherige höchste Einzelspende an eine Partei in der britischen Geschichte. Der bisherige Rekord war im vergangenen Jahr von einem anderen Krypto-Milliardär, Christopher Harborne, aufgestellt worden, der neun Millionen Pfund spendete - ebenfalls an Reform UK.

Der derzeit in Hongkong ansässige Ben Delo hatte sich 2022 in den USA schuldig bekannt, gegen ein Gesetz zum Bankgeheimnis verstoßen zu haben. Er wurde aber im vergangenen Jahr von US-Präsident Donald Trump begnadigt. Bereits im Jänner und März spendete Delo insgesamt vier Millionen Pfund an Reform UK.

Farage sagte nun dem "Daily Telegraph" mit Blick auf die neue Rekordspende, er fühle sich "geehrt und demütig" angesichts des Vertrauens, das Delo Reform UK schenke.

Die rechtspopulistische Partei hatte seit dem vergangenen Jahr die Umfragen in Großbritannien angeführt. Angesichts mehrerer Finanzaffären ist Reform UK zuletzt aber wieder hinter die regierende Labour-Partei zurückgefallen. Auch hat die Ablösung von Keir Starmer durch Andy Burnham an der Partei- und Regierungsspitze im Juli Labour neues Leben eingehaucht. Planmäßig würden die nächsten Parlamentswahlen in Großbritannien im Sommer 2029 stattfinden.