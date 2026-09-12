US-Popstar Lady Gaga ist Mutter geworden

Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Genauere Angaben zu Namen oder Geschlecht des Kindes gibt es noch nicht.

US-Popstar Lady Gaga hat sich ihren Mutterwunsch erfüllt: Die 40-jährige Sängerin und ihr Verlobter Michael Polansky sind Eltern geworden. Die Boulevardblätter „Page Six“ und „People“ berichteten am Freitag von der Geburt des Kindes, ohne nähere Angaben über Geschlecht, Namen oder Geburtstag zu machen. „Page Six“ veröffentlichte zudem Fotos, die Lady Gaga mit dem Baby zeigen.

Die Sängerin von Hits wie „Bad Romance“, „Poker Face“ und „Shallow“ hat in den vergangenen Jahren immer wieder davon gesprochen, Mutter werden zu wollen.

Die Grammy-Gewinnerin mit dem bürgerlichen Namen Stefani Germanotta – von ihren Fans „Mother Monster“ genannt – ist seit 2024 mit dem Unternehmer Polansky verlobt. Im April beendete sie ihre Welt-Tournee Mayhem Ball.