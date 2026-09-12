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Historikerin, Rektorin und Politikerin Blimlinger wird 65

Seit vielen Jahren hat Eva Blimlinger die Universitäts-, Medien- und Kulturpolitik auf den unterschiedlichsten Positionen mitgeprägt - in der Angewandten, an der Akademie, im Parlament. Im Verhandlungsfinale von Türkis-Grün wurde sie sogar als Kulturministerin gehandelt. Am Samstag feiert die meinungsstarke Germanistin und Historikerin ihren 65. Geburtstag, am 1. Oktober geht sie offiziell in Pension.

Eva Blimlinger feiert am Samstag Geburtstag
© APA/EVA MANHART
Eva Blimlinger feiert am Samstag Geburtstag
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