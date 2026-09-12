Historikerin, Rektorin und Politikerin Blimlinger wird 65

Seit vielen Jahren hat Eva Blimlinger die Universitäts-, Medien- und Kulturpolitik auf den unterschiedlichsten Positionen mitgeprägt - in der Angewandten, an der Akademie, im Parlament. Im Verhandlungsfinale von Türkis-Grün wurde sie sogar als Kulturministerin gehandelt. Am Samstag feiert die meinungsstarke Germanistin und Historikerin ihren 65. Geburtstag, am 1. Oktober geht sie offiziell in Pension.

© APA/EVA MANHART Eva Blimlinger feiert am Samstag Geburtstag