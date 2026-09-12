Erste US-Abschiebung auf Anweisung von "Terroristen-Gericht"

Die USA haben erstmals eine Afghanin auf Anweisung eines "Gerichts zur Entfernung ausländischer Terroristen" (ATRC) abgeschoben. Die 47-Jährige sei Ende August in ihr Heimatland gebracht worden, teilte das Justizministerium am Freitag mit. Das Ministerium sprach von einem "Präzedenzfall". Der US-Kongress hatte das Gericht vor 30 Jahren geschaffen, es hatte aber bisher nie getagt. Es soll sich um Abschiebefälle kümmern, deren Akten der Geheimhaltung unterliegen.