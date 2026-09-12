Dolomitenmann bei besten Bedingungen gestartet

Die 39. Auflage des Dolomitenmannes wurde pünktlich am Lienzer Hauptplatz gestartet. Das Teilnehmerfeld verspricht engen Kampf um den Titel.

Heute verwandelt sich Lienz wieder in die Hauptstadt des Extremsports. Zum 39. Mal stellen sich die „Härtesten unter der Sonne“ beim Red Bull Dolomitenmann einer der außergewöhnlichsten Herausforderungen des internationalen Sports. Vier Athleten, vier völlig unterschiedliche Disziplinen und ein gemeinsames Ziel: Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Wildwasserkajak verbinden sich zu einem Teambewerb, der seit mittlerweile fast vier Jahrzehnten Athleten aus aller Welt an ihre Grenzen und oftmals darüber hinaus führt.

„Nach 39 Jahren haben wir natürlich sehr viel Erfahrung, trotzdem ist jeder Red Bull Dolomitenmann wieder eine neue Herausforderung. Strecke, Sicherheit, Athleten, TV-Produktion, Side-Events und die vielen organisatorischen Details müssen perfekt zusammenspielen. Wir wollen den Athleten und den Fans auch heuer einen Red Bull Dolomitenmann bieten, den sie lange in Erinnerung behalten werden“, sagt Niki Grissmann, Gesamtkoordinator des Red Bull Dolomitenmanns.

Der Liveticker für den aktuellen Stand:

https://live.dolomitenmann.com/