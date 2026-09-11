Valerie Pachner gewinnt beim Deutschen Schauspielpreis

Valerie Pachner ist beim Deutschen Schauspielpreis ausgezeichnet worden. Die 39-jährige Österreicherin erhielt den Preis für ihre Hauptrolle in Adrian Goigingers Spielfilm "Vier minus drei" über eine Frau, die ihren Mann und ihre Kinder bei einem Unfall verliert. Edin Hasanović (34) wurde für die Hauptrolle im ersten Fall "Dunkelheit" des neuen Frankfurter "Tatort"-Ermittlerduos geehrt. Der Preis wurde am Freitagabend in Berlin in acht Kategorien verliehen.

© APA/dpa 11.09.2026, Berlin: Schauspielerin Valerie Pachner freut sich bei der Verleihung des Deutschen Schauspielpreises über den Preis in der Kategorie "Dramatische Hauptrolle" für "Vier minus drei". Der Preis wurde von der Schauspielgewerkschaft Bühne Film Fernsehen Sprache (BFFS) ins Leben gerufen und während der Berlinale 2012 erstmals verliehen. Foto: Christoph Soeder/dpa +++ dpa-Bildfunk +++