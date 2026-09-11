Dystopische Klangwolke zieht über Linz auf

Endzeitstimmung zieht am Samstagabend im Linzer Donaupark auf. Die visualisierte Klangwolke, zu der traditionell zehntausende Besucher kommen, trägt heuer den Titel "ATTheENDLinz". Regisseur Felix Breisach setzt sich darin mit Krieg, Klimakrise und gesellschaftlicher Spaltung auseinander. Die Inszenierung erstreckt sich über einen weiten Raum auf der Donau, zu einem großen Schiff mit einer 42 Meter breiten und acht Meter hohen LED-Wand kommen noch acht kleinere Schiffe hinzu.

© APA/FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR Die Klangwolke lockt traditionell Zentausende in den Donaupark