Auf einer Kreuzung auf der B 113 stießen am Freitagabend zwei Autos zusammen. Ein 19-jähriger Lenker dürfte einen 50-jährigen Lenker übersehen haben.

Auf einer Kreuzung entlang der B 113 (Schoberpass Straße) in Traboch (Bezirk Leoben) kollidierten am Freitagabend zwei Pkw. Wie die Landespolizeidirektion berichtet, überquerte ein 19-jähriger Lenker die Bundesstraße gegen 18.15 Uhr. Dabei dürfte er den Wagen eines 50-jährigen Fahrers übersehen haben. Der 19-Jährige erlitt beim Unfall Verletzungen unbestimmten Grades und wurde ins LKH Leoben gebracht. Der 50-Jährige blieb unverletzt. Die Freiwilligen Feuerwehren Madstein-Stadlhof sowie Traboch-Timmersdorf waren im Einsatz.