Betrunkener ließ Schwerverletzte nach Unfall in Gratkorn im Stich

Bei einer Kollision zweier Pkw wurde am Freitagnachmittag eine 50-Jährige schwer verletzt. Der augenscheinlich alkoholisierte Unfallgegner flüchtete zunächst.

Bei einer Kollision zweier Pkw auf der Harter Straße in Gratkorn wurde eine 50-jährige Lenkerin am Freitag gegen 17.15 Uhr schwer am Kopf verletzt. Der Fahrer des anderen Autos – ein 32-Jähriger aus dem Bezirk Graz-Umgebung – leistete jedoch keine Erste Hilfe, wie die Polizei Steiermark berichtet. Er dürfte nach dem Unfall zu Fuß die Flucht ergriffen haben, konnte jedoch in der Nähe angehalten werden. Der Lenker war augenscheinlich alkoholisiert, lehnte einen Alkomat-Test aber ab. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen.

Die 50-Jährige wurde nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz ins UKH Graz gebracht. Im Einsatz standen rund 25 Kräfte und sieben Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Gratkorn-Markt und Friesach. Der genaue Unfallhergang wird derzeit ermittelt. Beide Fahrzeuge wurden beim Unfall beschädigt.