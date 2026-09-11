WKÖ-Präsidentin Schultz will kürzere Sommerferien

Die Präsidentin der Wirtschaftskammer und Chefin des ÖVP-Wirtschaftsbundes, Martha Schultz, wünscht sich eine Verkürzung der Sommerferien. Sechs statt derzeit neun Wochen würden reichen, sagte sie am Freitag in der ORF-"ZiB". Hauptargument für ihre Forderung ist die Situation der Mütter, die noch immer die meiste Care-Arbeit übernehmen würden.

© APA/AFP Die WKÖ will kürzere Sommerferien

vor 17 Minuten 11. September 2026 um 18:08 Wien Schule +4 KinderSozialpartnerschaftFreizeitInnenpolitik