Peter Schöttel nicht mehr ÖFB-Sportdirektor

Am Freitag kamen erste Berichte auf, nun ist es fix. Peter Schöttel ist nicht mehr ÖFB-Sportdirektor. Wer sein Nachfolger ist, gab der Verband nicht bekannt.

Peter Schöttel ist nicht mehr Sportdirektor des ÖFB. Wie der Verband bekanntgab, wurde in der Aufsichtsratssitzung am Freitag beschlossen, dass sich die Wege trennen werden. Grund dafür seien unterschiedliche Vorstellungen hinsichtlich der künftigen strategischen Ausrichtung und Ausgestaltung der Position.

„Ich nehme die getroffene Entscheidung zur Kenntnis. Gleichzeitig möchte ich mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, insbesondere der Direktion Sport, für die gute und kollegiale Zusammenarbeit in neun sehr erfolgreichen Jahren bedanken“, sagte Schöttel.

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