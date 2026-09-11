Statikprobleme in Kärntner Schule: Kinder ausquartiert

Unvorhersehbare statische Gegebenheiten verzögern Sanierungsarbeiten an der Volksschule. Der Unterricht startet aber planmäßig am 14. September.

So haben sich die Kinder, Eltern und Lehrer der Volksschule Ebenthal den Start in das neue Schuljahr wohl nicht vorgestellt: Aufgrund unvorhersehbarer statischer Gegebenheiten können nämlich Bereiche des Schulgebäudes vorübergehend nicht genutzt werden. Die Marktgemeinde und die Schuldirektion haben daher gemeinsam eine Übergangslösung für sämtliche Klassen organisiert. Der Schulstart findet am Montag daher wie vorgesehen statt.

Im Zuge der laufenden Sanierungsarbeiten wurden statische Gegebenheiten sichtbar, die trotz einer vorherigen Prüfung der Bauteile erst beim direkten baulichen Eingriff erkannt werden konnten. Noch zum Zeitpunkt der letzten Gemeindevorstandssitzung lagen keine konkreten Anhaltspunkte dafür vor, dass Teile des Schulgebäudes zum Schulbeginn nicht benutzbar sein würden. Als dann das tatsächliche Ausmaß der notwendigen zusätzlichen Arbeiten feststand, reagierten Gemeinde, Schuldirektion und die beteiligten Einrichtungen umgehend. Für jede Klasse wurden geeignete Ersatzräumlichkeiten festgelegt und die Eltern in der letzten Ferienwoche über den konkreten Ablauf informiert.

Ersten drei Schulwochen

„Dass der Schulstart heuer anders verläuft als geplant, ist für die Kinder, Eltern und das gesamte Schulteam eine zusätzliche Belastung. Das ist uns bewusst, und dafür bitte ich um Verständnis. Bei einem Schulgebäude hat die Sicherheit unserer Kinder jedoch absoluten Vorrang“, erklärt Bürgermeister Christian Orasch (SPÖ). Die Übergangslösung wird nach aktuellem Stand voraussichtlich für bis zu drei Schulwochen erforderlich sein. Die Gemeinde arbeitet gemeinsam mit den ausführenden Unternehmen daran, die betroffenen Räume so rasch wie möglich wieder sicher nutzbar zu machen.

Durch die rasche und unkomplizierte Unterstützung aller Beteiligten ist es gelungen, innerhalb kürzester Zeit eine funktionierende Lösung für unsere Kinder und ihre Familien auf die Beine zu stellen — Christian Orasch , Bürgermeister Ebenthal

Der erste Schultag beginnt für alle Schülerinnen und Schüler am Montag um 8 Uhr am Schulstandort. Ab Dienstag werden die ersten Klassen weiterhin am Schulstandort unterrichtet. Die zweiten Klassen übersiedeln vorübergehend in Räumlichkeiten des Pfarrhofes, die dritten Klassen in Räumlichkeiten der Marktgemeinde und die vierten Klassen in den Kameradschaftsraum der Freiwilligen Feuerwehr Ebenthal. Auch die Nachmittagsbetreuung findet statt. Kinder mit Betreuungsbedarf werden nach Unterrichtsende vom Betreuungspersonal an den jeweiligen Standorten abgeholt und zur Betreuung in die Schule begleitet. Nur die Morgenbetreuung ab 7 Uhr kann vorübergehend nicht in der gewohnten Form angeboten werden. Die dazu an die Schuldirektion herangetragenen Fragen von Eltern wurden in direkten Gesprächen geklärt.