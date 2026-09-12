Der GAK sucht seine Stärke bei den Standards

Die Grazer wollen heute (17 Uhr) in Altach einen Sieg feiern. Standardsituationen könnten dafür ein geeignetes Mittel sein.

Es ist immer etwas los beim GAK. Mitten in der Transferzeit musste Sportdirektor Tino Wawra eine Auszeit nehmen. Nun ist der 47-Jährige glücklicherweise wieder genesen. Am 1. Oktober gibt er sein Comeback. Dann musste Ferdinand Feldhofer nach dem 0:8 auswärts gegen Rapid den Hut nehmen und sein gesamter Betreuerstab wurde ebenfalls freigestellt. Mit Gerald Scheiblehner kam der Wunschkandidat, wie es Präsident Rene Ziesler formulierte. Und es wurde mit Marco Perchtold ein Sportvorstand in der Führungsetage installiert, der sich auf die enge Zusammenarbeit mit Wawra und dem Interims-Sportdirektor und Jetzt-Wieder-Scout Andreas Lienhart freut.

Stimmt. Fußball gespielt wird auch bei den Rotjacken. Die Leistung beim 0:0 im Ligaspiel gegen den WAC passte, das Ergebnis trotz numerischer Überlegenheit von 75 Minuten nicht. Im Cup in Kitzbühel passte wiederum das Resultat, die spielerische Darbietung war überschaubar. Egal, im Cup zählt das Weiterkommen.

Heute (17 Uhr, Sky) ist der GAK abermals im Westen gefordert. Altach ist nicht unbedingt der Angstgegner der Grazer. Drei der acht Duelle seit dem Aufstieg des GAK haben die Rotjacken gewonnen, vier Partien endeten mit einem Unentschieden, nur einmal ging der GAK als Verlierer vom Platz. Trainer geben nicht viel auf Statistik. Und auch Gerald Scheiblehner befasst sich ausschließlich mit der Gegenwart und seiner neuen Mannschaft. „Wir wissen, dass wir dort eine gute Leistung bringen müssen. Altach ist eine gute Mannschaft mit wenigen Punkten auf dem Konto. Wir fahren schon nach Altach, um zu gewinnen“, sagte der Coach vor der Abreise ins Ländle.

Scheiblehner sprach von „einer coolen Trainingswoche“. Schwerpunkt bei den Einheiten waren die Standards. Ich denke, dass Standards eine große Stärke von uns sein können“, sagte der 49-jährige Oberösterreicher.

Mit Tim Trummer, Donovan Pines und Souleyman Mandey fallen drei Spieler mit Sicherheit aus. Hinter einigen Akteuren steht bezüglich eines Einsatzes in Vorarlberg noch ein Fragezeichen. „Wir haben trotzdem eine starke Mannschaft zur Verfügung“, so Scheiblehner. Die Variante mit Daniel Maderner und Alexander Hofleitner im Sturm hat nicht wirklich funktioniert. Gut möglich, dass der Trainer die Startformation adaptiert und mit Christian Lichtenberger mehr Kreativität ins Spiel bringt.