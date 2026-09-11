30 Leichen nach Brand auf philippinischer Fähre gefunden

Nach dem Brand auf einer Fähre in einer beliebten Touristenregion der Philippinen sind Behördenangaben zufolge mindestens 30 Leichen an Bord entdeckt worden. Dabei handle es sich um eine "erste Zählung", teilte die philippinische Küstenwache am Freitag mit. Es sei mit der Bergung und Überführung der Körper begonnen worden. Das Feuer auf der "MV June Aster" war am Mittwochabend nahe der im Westen des Landes gelegenen Provinz Palawan ausgebrochen.

This screen grab aerial picture from a handout video taken and received from the Philippine Coast Guard (PCG) on September 10, 2026 shows the ruins of a ferry that caught fire off Palawan. At least five people were killed and 86 remain missing after a fire erupted aboard a ferry near a tourist hotspot in the Philippine province of Palawan, the coast guard said on September 10. (Photo by Handout / Philippine Coast Guard (PCG) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / Philippine Coast Guard (PCG)" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

Die Fähre wurde laut Küstenwache "innerhalb von Sekunden" zerstört. Auf einem von ihr im Onlinedienst Facebook veröffentlichten Video war das in Flammen stehende Schiff zu sehen. Später aufgenommene Fotos zeigen das vollständig ausgebrannte Schiff vor der Küste. Eine Sprecherin der Küstenwache sagte einem örtlichen Radiosender, dass die Passagier- und Besatzungsliste des Schiffes insgesamt 134 Namen aufweise. Zunächst waren fünf Tote und 86 Vermisste gemeldet worden.

Nach Angaben des Ortungsdienstes Marinetraffic war die Fähre von der Hauptstadt Manila aus in See gestochen und auf dem Weg in den rund 430 Kilometer entfernten Urlaubsort Coron. Zum Zeitpunkt des Unglücks befand sie sich laut Küstenwache rund zwei Kilometer von der Küste entfernt. Für die Philippinen mit ihren mehr als 7.000 Inseln sind Schiffe eines der Hauptverkehrsmittel. Wegen mangelhafter Sicherheitsstandards und unzureichender Wartung gibt es häufiger Unglücke auf See.