Rückenwind für den ORF beim Zukunftsforum

Digitale Entfesselung, Absicherung in der Verfassung und kleinere Gremien, aber vom Kampf der Privaten war kaum die Rede.

Manche Einigkeit herrschte in den fünf Arbeitsgruppen, die am zweiten Tag des ORF-Zukunftsforums im Medienministerium von Andreas Babler (SP) ihre Ergebnisse präsentierten. Der Auftrag des ORF soll bleiben, wie er ist, allenfalls ergänzt durch mehr Kultur und heimischen Sport. Auftrag und ausreichende Finanzierung sollten in der Verfassung abgesichert werden – man weiß ja nicht, wer in der Regierung sitzt, hieß es. Dazu soll es künftig einen ORF-Vorstand mit drei bis fünf Personen und einen Aufsichtsrat mit acht bis neun Personen geben. Der Stiftungsrat soll entweder verschwinden oder in einem Publikumsrat aufgehen. Wie die demokratische Kontrolle künftig aussieht und wie die Gremien stärker von parteipolitischem Einfluss freigehalten werden sollen, blieb offen.

Ausgerechnet bei der Finanzierung, an der sich die politischen Vorstellungen am stärksten unterscheiden, brachte das Forum kaum Annäherung. Während die ÖVP zuletzt auch eine Finanzierung aus dem Bundesbudget beziehungsweise eine niedrigere Haushaltsabgabe bei engerem Auftrag ins Spiel brachte, warnen NEOS und Grüne vor einer stärkeren politischen Abhängigkeit des ORF.

Abarbeitung der ORF-Wunschliste

Das sind gute Nachrichten für den ORF und das, was der ORF für die Debattierveranstaltung, die als Grundlage für Verhandlungen zu einem neuen ORF-Gesetz dienen soll, auf der Wunschliste hatte. Weniger war die Rede davon, was der ORF künftig alles nicht tun sollte und wie er privaten Medien entgegenkommt. Dazu passt ein wenig das auffällige Fehlen von Privatmedienvertretern am Podium. Die Gruppe für Kooperationen brachte dafür etliche Vorschläge zu „Coopetition“, also Kooperation bei gleichzeitiger Konkurrenz, aufs Tapet.

© APA / Roland Schlager Medienminister Andreas Babler (SPÖ), ORF-Generaldirektorin Ingrid Thurnher sowie der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig im Rahmen des "ORF-Zukunftsforums“

Die „blaue Seite“ orf.at könnte sich für den Journalismus der Privaten öffnen. Auch Nachrichtenmaterial könnte mit privaten Medien geteilt werden. Von den Vertretern von SPÖ, ÖVP, Grünen und NEOS – die FPÖ blieb fern – gab es lobende Worte, jedoch keine Versprechen. Vor allem ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner blieb skeptisch.

Gemeinsame digitale Plattform für Medienhäuser

Der designierte ORF-Generaldirektor Clemens Pig legte in seiner Rede ein Angebot an die privaten Medienhäuser auf den Tisch. Unter dem Arbeitstitel „Media Connect“ kündigte er eine gemeinsame digitale Plattform für österreichische Medien an. Dabei soll es nicht um ein gemeinsames Portal gehen, sondern um technische Infrastruktur: standardisierte Schnittstellen, gemeinsame KI-Tools, Produktionsressourcen, Rechte, Archive oder technische Standards für Daten, Login und Vermarktung. Der ORF werde zwar umfassend reformiert und effizienter werden müssen, solle daraus aber nicht bloß kleiner, sondern stärker hervorgehen. Die Reform werde kein bequemer Prozess. Ein „Tal der Tränen“ stehe bevor.

Nun sollen die politischen Verhandlungen über ein neues ORF-Gesetz beginnen. Wann es fertig wird, ist offen.