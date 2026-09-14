In diesem Roman „riecht und zischt es wie im Parlament“

Es sind nur mehr ein paar Monate bis zur nächsten Wahl , und während die Blauen in den Umfragen immer mehr Zustimmung erhalten, sinken die Werte der Roten ab. Mia, Pressesprecherin der roten Spitzenkandidatin, kann sich das nicht wirklich erklären. In dieser heiklen Phase fängt sie ausgerechnet mit dem Kommunikationsexperten der Blauen eine stürmische Affäre an. Die gebürtige Klagenfurterin Shejla Baltić arbeitet als parlamentarische Mitarbeiterin bei der SPÖ und erzählt in ihrem Debüt von Macht und Moral im Maschinenraum der Spitzenpolitik. Nun präsentiert sie „Von blauen Vögeln“ im Rahmen der Buch9020.

Sie kennen den parlamentarischen Betrieb aus Ihrer eigenen Arbeit in der Kommunikationsabteilung der SPÖ. Wie kamen Sie auf die Idee, einen Roman in diesem Umfeld anzusiedeln? Die Idee kam mir, als ich erstmals durch das neue renovierte Parlament geführt wurde. Diese Räume, dieses Mystische und gleichzeitig Prunkvolle – da dachte ich gleich: Das ist der perfekte Schauplatz für einen Roman. Und bei der Frage, was sich in diesem Haus abspielen könnte, hatte ich Mia als Charakter mit ihren Eigenheiten und Ängsten schnell vor Augen. Mich hat interessiert, was sie als Charakter nicht tun würde und was dann passiert, wenn sie es doch tut.

Wie viel politische Realität ist in den Roman eingeflossen? Ich vergleiche das gerne mit dem Kaffeehaus: Wenn man in einem Café gearbeitet hat und dann einen Roman darüber schreibt, kann man sehr gut schildern, wie es dort riecht. Man weiß, wie der Milchschäumer klingt und dass der Morgenbetrieb besonders stressig ist. Mein Roman ist fiktiv und zugespitzt, aber es riecht und zischt in seinen Grundzügen wie im Parlament.