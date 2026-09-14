In diesem Roman „riecht und zischt es wie im Parlament“
Die Klagenfurterin Shejla Baltić arbeitet für die SPÖ im Parlament. Nun präsentiert sie im Rahmen der Buch9020 ihren Debütroman „Von blauen Vögeln“.
Es sind nur mehr ein paar Monate bis zur nächsten Wahl , und während die Blauen in den Umfragen immer mehr Zustimmung erhalten, sinken die Werte der Roten ab. Mia, Pressesprecherin der roten Spitzenkandidatin, kann sich das nicht wirklich erklären. In dieser heiklen Phase fängt sie ausgerechnet mit dem Kommunikationsexperten der Blauen eine stürmische Affäre an. Die gebürtige Klagenfurterin Shejla Baltić arbeitet als parlamentarische Mitarbeiterin bei der SPÖ und erzählt in ihrem Debüt von Macht und Moral im Maschinenraum der Spitzenpolitik. Nun präsentiert sie „Von blauen Vögeln“ im Rahmen der Buch9020.
Sie kennen den parlamentarischen Betrieb aus Ihrer eigenen Arbeit in der Kommunikationsabteilung der SPÖ. Wie kamen Sie auf die Idee, einen Roman in diesem Umfeld anzusiedeln?
Die Idee kam mir, als ich erstmals durch das neue renovierte Parlament geführt wurde. Diese Räume, dieses Mystische und gleichzeitig Prunkvolle – da dachte ich gleich: Das ist der perfekte Schauplatz für einen Roman. Und bei der Frage, was sich in diesem Haus abspielen könnte, hatte ich Mia als Charakter mit ihren Eigenheiten und Ängsten schnell vor Augen. Mich hat interessiert, was sie als Charakter nicht tun würde und was dann passiert, wenn sie es doch tut.
Wie viel politische Realität ist in den Roman eingeflossen?
Ich vergleiche das gerne mit dem Kaffeehaus: Wenn man in einem Café gearbeitet hat und dann einen Roman darüber schreibt, kann man sehr gut schildern, wie es dort riecht. Man weiß, wie der Milchschäumer klingt und dass der Morgenbetrieb besonders stressig ist. Mein Roman ist fiktiv und zugespitzt, aber es riecht und zischt in seinen Grundzügen wie im Parlament.
Mia und Konstantin arbeiten beide in der Kommunikation – allerdings auf entgegengesetzten politischen Seiten. Was hat Sie daran interessiert?
Mich hat interessiert, wie ich die beiden auf menschlicher Ebene zusammenbringen kann. Ich habe mich gefragt: Wie lange kann das gut gehen? Und wie weit kommen sie, ohne sich mit den Werten des anderen auseinanderzusetzen. Ich wollte vielseitige Figuren zeigen. Konstantin ist ja nicht nur interessant, weil er für Mia der verbotene Apfel im Parlamentsgarten ist. Er bringt Mia auch dazu, mutiger zu sein und ich wollte sehen, welche Ängste, aber auch Kräfte er in ihr hervorbringt.
Zur Person
Shejla Baltić. Geb. 1996 in Klagenfurt als Tochter von Eltern mit bosnischer Herkunft, lebt in Wien. Arbeitet im Parlament für die SPÖ als Digitalexpertin für politische Kommunikation. „Von blauen Vögeln“ ist ihr Debütroman.
Ein „Freunderlwirtschaftsskandal“, viel diskutierte Umfragen, Social Media und TV-Auftritte zeigen Politik als permanentes Kommunikationsmanagement. Wie zugespitzt ist diese Beschreibung?
Das Coole an Romanen ist ja, dass man sich alles ausdenken kann, was man will, dass man neue Realitäten erschaffen kann. Aber natürlich ist Spitzenpolitik stressig und es geht viel um Kommunikation. Und die Skandale hat es in unterschiedlichen Formen ja so gut wie alle gegeben, da braucht man sich nur zu bedienen. Ärgeres fällt einem schwer ein.
Wie hat Ihr parlamentarisches Umfeld auf den Roman reagiert?
Mein Team und meine Freunde haben sich gefreut, dass ich mir meinen Traum, Autorin zu werden, erfüllen konnte. Und einige haben den Roman gelesen und sofort gefragt, wann Teil zwei erscheint (lacht).
Und, wann erscheint der zweite Teil?
Aktuell arbeite ich intensiv an einem ganz anderen Projekt. Aber ich habe schon das Grundgerüst für den zweiten Teil und weiß genau, was passieren wird. Also ja, ich habe mir die Tür zu Mias Welt ganz bewusst einen Spalt offengelassen.
Die Lesungen
Buchpräsentation bei der Buch9020. 16. September, 19 Uhr, AK Bildungsforum (Bahnhofstraße 44, Klagenfurt) sowie 17. September, 18.30 Uhr, Stadtgalerie Klagenfurt.
buch9020.at