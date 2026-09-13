Lebt in Los Angeles: Kärntnerin veröffentlicht ein fast leeres Buch

Die gebürtige Millstätterin Jazz Egger (29) lebt seit 2021 in den USA, wo sie als Model und Schauspielerin arbeitet. Jetzt hat sie ein besonderes Buch veröffentlicht.

Die gebürtige Kärntnerin Jazz Egger hat ein Buch veröffentlicht. Wobei: Die Seiten ihres Werks müssen bzw. dürfen die Käufer selbst füllen. Denn „Main Character“ ist kein klassisches Buch, sondern ein geführtes Journal – eine neue Form des Tagebuchs. „Die Idee dahinter ist, das eigene Leben wie einen Film zu betrachten“, erzählt die 29-Jährige, die aus Millstatt stammt und seit 2021 in Los Angeles lebt. Wie der Titel bereits verrät, soll das Journal jeden selbst zum Hauptdarsteller machen. Daraus soll eine Art Gespräch mit sich selbst entstehen.

Dafür enthält das Journal 101 Schreibimpulse, aufgeteilt auf 14 Kapitel. Im Kapitel „Deleted Scenes“ („Gelöschte Szenen“) finden sich etwa Fragen wie „Etwas, das ich nie zugegeben habe“ oder „Was ich nie abschließen konnte“. Auf jeden Impuls folgt eine komplette gepunktete Seite zum Ausfüllen. „Damit man nicht nach zwei Zeilen schon wieder keinen Platz mehr hat“, sagt Egger. Ihre eigene Lebensgeschichte hat die Kärntnerin darin nicht niedergeschrieben. Die Fragen sind allerdings aus persönlichen Erfahrungen entstanden. „Viele der Prompts sind aus Dingen entstanden, über die ich selbst nachgedacht habe und die ich aus meinem eigenen Leben kenne. Ich wollte aber bewusst nicht meine Geschichten vorgeben, sondern einen Raum schaffen, in dem jeder seine eigene Geschichte aufschreiben kann.“

© Privat Jazz Egger lebt seit 2021 in LA

Auf Englisch und Deutsch

Die Idee für das Journal entstand aus Eggers eigener Erfahrung mit dem sogenannten Journaling. Dabei handelt es sich um das bewusste und regelmäßige Aufschreiben von Gedanken, Gefühlen und Erlebnissen. „Ich habe mir schöne Notizbücher gekauft, ein paar Tage geschrieben und sie dann wieder weggelegt“, erzählt sie. Irgendwann kam ihr der Gedanke, dass ein Journal mit konkreten Fragen für sie selbst besser funktionieren könnte. Aus dieser Idee entwickelte sie schließlich das Konzept für „Main Character“, das sie innerhalb eines Monats ausarbeitete. Erhältlich ist das Journal in einer englischen und einer deutschen Version über Amazon.

Model, Schauspielerin, Produzentin

In Los Angeles arbeitet Egger als Schauspielerin, Produzentin, Model und Sängerin. Verrät sie ihre persönlichen „Deleted Scenes“? „Das wären wahrscheinlich all die Versionen von mir, von denen ich dachte, ich müsste sie irgendwann vergessen. Menschen, Beziehungen, Entscheidungen in Lebensphasen, die vielleicht nicht mehr Teil meines heutigen Lebens sind, aber dazu beigetragen haben, wer ich geworden bin. Gerade deshalb mag ich dieses Kapitel so sehr.“ Was genau dahintersteckt, bleibt ihre ganz persönliche Geschichte.