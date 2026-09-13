8 + 2 = Graz will mit zehn Schulstraßen auf Nummer sicher gehen

Zum Schulstart am 14. September eröffnet die Stadt Graz zwei weitere Schulstraßen: Damit sollen bereits zehn dieser Einrichtungen für mehr Sicherheit sorgen.

Einmal werden die Kinder von 7.15 bis 7.45 Uhr Vorrang haben, im anderen Fall von 7.30 bis 8 Uhr: Denn innerhalb dieses Zeitraums tritt nun ab dem 14. September – und fortan an jedem Tag – sowohl bei der Volksschule St. Peter in Graz als auch bei der Volksschule Mariagrün eine sogenannte „Schulstraße“ in Kraft. Um den Schülerinnen und Schülern eine möglichst stressfreie Anreise zu ermöglichen, die sie selbstständig bewältigen können, gilt dabei in gekennzeichneten Bereichen das Motto „Ab hier bitte zu Fuß, mit Fahrrad oder Roller!“. Soll heißen: In den Schulstraßen ist das Gehen sowie das Radfahren in Schrittgeschwindigkeit erlaubt – und ausnahmsweise das Zu- und Abfahren Anwohnerinnen und Anwohnern, allerdings auch nur in Schrittgeschwindigkeit. Jeder andere Kfz-Verkehr wird in diesen Morgenstunden ausgebremst.

Mithilfe dieser beiden neuen Schulstraßen erhöht die Stadt Graz deren Gesamtzahl nun auf zehn Stück. Gemeinsam reduzieren sie den Autoverkehr rund um die Klassen „und schützen Kinder vor gefährlichen Situationen und Unfällen. Das gibt Kindern mehr Freiheit und Eltern die Gewissheit, dass ihre Kinder sicher ankommen“, betont die zuständige Vizebürgermeisterin Judith Schwentner (Grüne). Die ersten acht „Tempobremsen“ wurden bei den Volksschulen Straßgang, Nibelungen, Waltendorf, Geidorf, BIPS Krones, Gösting, Peter Rosegger und Karl Morre installiert.