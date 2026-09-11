US-Inflationsrate stabilisiert sich auf hohem Niveau

Verbraucherpreise stiegen im August wie von Experten erwartet um 3,4 Prozent zum Vorjahreszeitraum. Am Mittwoch entscheidet die US-Notenbank Fed über die Zinsen.

Die vom Ölpreisschock getriebene Inflation in den USA hat sich im August auf hohem Niveau stabilisiert. Waren und Dienstleistungen verteuerten sich um 3,4 Prozent zum Vorjahresmonat, nach ebenfalls 3,4 Prozent im Juli, wie das Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Volkswirte hatten das erwartet. Von Juli auf August zogen die Verbraucherpreise um 0,4 Prozent an. Ökonomen hatten auch mit diesem Wert gerechnet.

Die US-Notenbank Federal Reserve, die am Mittwoch wieder über den Leitzins entscheidet, soll für Vollbeschäftigung und stabile Preise sorgen. Sie hat den Leitzins zuletzt in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent belassen. Notenbankchef Kevin Warsh hat allerdings einen möglichen Handlungsbedarf bei anhaltend hoher Inflation angedeutet.

Ökonomen erwarten nun Fed-Zinserhöhung

„Alles in allem steigt damit der Druck auf die Notenbank Fed, ihren Leitzins am kommenden Mittwoch erstmals seit Sommer 2023 anzuheben“, schreibt ein Experte der LBBW in einer ersten Einschätzung der Zahlen. Ein Zinsschritt kann zwar nicht als ausgemachte Sache gelten, aber die heute veröffentlichten Inflationszahlen könnten doch den entscheidenden Ausschlag gegeben haben, hieß es weiter.

„Alles in allem fallen die Zahlen kaum höher aus als vom Konsens erwartet. Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed-Sitzung in der kommenden Woche dürften dennoch unterstützt bleiben“, formulierte Ralf Umlauf von der Helaba-Bank.