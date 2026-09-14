Vertrag gekündigt: Zukunft von Kärntner Jugendzentrum ungewiss

Die Kinderfreunde sind der Träger des St. Veiter Jugendzentrums „Come in“. Die Stadt kündigte mit Jahresende den Vertrag. Wie geht es mit Mitarbeitern und den Jugendlichen weiter?

Freizeitangebote, Fördermöglichkeiten und ein sicheres Plätzchen voller Möglichkeiten. Das Jugendzentrum „Come in“ in St. Veit ist seit mittlerweile 15 Jahren ein fester Bestandteil im Stadtleben. Zumindest im Leben der jungen St. Veiterinnen und St. Veiter. Jedoch befindet sich das Zentrum bereits in der Guillotine und mit 31. Dezember 2026 fährt das Fallbeil herunter.

Der bestehende Vertrag wurde von Seiten der Stadt St. Veit gekündigt. Nach 15 Jahren Trägerschaft durch die Kinderfreunde Kärnten soll eine Markterkundung durchgeführt werden, bei der vor allem Konditionen verglichen werden sollen. Die Stadt hatte in der Vergangenheit auch eine Nachzahlung an die Kinderfreunde zu leisten. Könnte das der Grund für das vorzeitige Ende sein? „Die Nachzahlung aufgrund der erhöhten Personalkosten ist nicht der Grund für die Ausschreibung“, dementiert die Stadt. „Es sollen Konditionen verglichen werden und es gab in der Gemeinderatssitzung im Dezember 2025 einen Antrag der ÖVP für die Neuausschreibung“, heißt es weiter.

Hohe Nachverrechnung

„Wir haben die Neuausschreibung bereits im Dezember 2025 gefordert, weil erhebliche Nachverrechnungen und unklare vertragliche Grundlagen deutlich gemacht haben, dass hier Handlungsbedarf besteht. Unser Ziel war von Anfang an, Transparenz zu schaffen, Leistungen klar zu definieren und die Kosten für die Stadt nachvollziehbar und planbar zu machen. Gerade beim Einsatz öffentlicher Gelder müssen klare Verträge und eine transparente Abrechnung selbstverständlich sein. Dass nun tatsächlich neu ausgeschrieben wird, bestätigt die Richtigkeit unseres damaligen Antrags – verwunderlich ist für mich, warum es von Dezember bis heute gedauert hat, die notwendigen Schritte zu setzen“, erklärt ÖVP-Stadtrat Philipp Subosits.

Gemeinsam mit einer Anwaltskanzlei werde momentan an der Neuausschreibung gearbeitet, welche auf vier Jahre befristet werden soll. Die Ausschreibung wird auf dem „Unternehmensservice Portal“ (USP) veröffentlicht – das offizielle Publikationsorgan für öffentliche Aufträge in Österreich.

„Wir haben eine hohe Besucherfrequenz mit einem sehr niedrigen Personalstand. Öffnungszeiten von rund 30 Stunden in der Woche, inklusive Abend- und Samstagöffnung, sind etwas, das von wenigen Jugendzentren angeboten wird. Das Jugendzentrum wurde so zu einer kleinen St. Veiter Institution, die sogar im St. Veiter Kriminalroman ‚Berger – XY (un)gelöst – Der Hooligankiller‘ seinen Niederschlag fand. Dafür haben der Leiter Wolfgang Weberitsch und seine Kollegin unsere volle Wertschätzung und wir möchten uns auch bei ihnen für die langjährige Arbeit bedanken“, sagt Reinhold Eckhardt, stellvertretender Vorsitzender der Kinderfreunde Kärnten.

© Thomas Hude Reinhold Eckhardt von den Kinderfreunden

Zwei Dinge sind jedenfalls noch nicht ganz geklärt: Die Zukunft der Jugendlichen und die der Mitarbeiter. „Mit den beiden Mitarbeitern wird das Dienstverhältnis vorsorglich mit Jahresende beendet. Sollten wir jedoch den Zuschlag für die Weiterführung des Jugendzentrums bekommen, wird das Dienstverhältnis selbstverständlich weitergeführt. Wenn wir nicht den Zuschlag zur Fortführung bekommen sollten, werden wir den beiden Kollegen Ersatzarbeitsplätze im Rahmen unserer Möglichkeiten anbieten“, beruhigt Eckhardt.

Was die Jugend betrifft, so zeigt man sich in der Stadt unbesorgt. Das Zentrum selbst soll mit 1. Jänner 2027 „in den selben Räumlichkeiten wie bisher weitergeführt werden“, heißt es aus der Pressestelle des Rathauses. Die Räumlichkeiten werden übrigens gemietet und sind nicht im Eigentum der Stadt.