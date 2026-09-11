Wir sind auf der Suche nach frisch vermählten Pärchen

An alle Unterkärntner! Ihr habt geheiratet? Ja! Dann erzählt uns doch eure Liebesgeschichte.

Seit vielen Jahren zeigt die Kleine Zeitung regelmäßig Paare aus allen Regionen, die den Bund fürs Leben eingehen. In der letzten Zeit wurden uns viele tolle Liebesgeschichten von Pärchen aus den Bezirken Wolfsberg und Völkermarkt erzählt. Viele weitere sollen noch folgen.

Also, als Erstes: Der Abdruck Ihres Fotos samt „Liebesgeschichte“ in der Kleinen Zeitung ist kostenlos. Schicken Sie uns Ihr schönstes Foto und die wichtigsten Daten! Sie können auch persönlich im Kleine-Zeitung-Regionalbüro am Weiher in Wolfsberg vorbeikommen. In allen Fällen ist wichtig, dass nicht nur Sie, sondern auch der Fotograf mit der Veröffentlichung des Bildes im Internet und in der Zeitung einverstanden sind.