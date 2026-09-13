Für 506 Taferlklassler und 550 Kindergartenkinder beginnt am Montag der Ernst des Lebens. Stadt Villach appelliert an erhöhte Aufmerksamkeit und markiert zahlreiche Zebrastreifen frisch.

Es wird an die Verkehrsteilnehmer appelliert: Gerade Schulanfänger könnten Geschwindigkeiten nicht zuverlässig einschätzen

Mehr als 1000 Kinder starten am Montag in Villach in einen neuen Alltag. Rund 506 Taferlklassler beginnen heuer ihre Schullaufbahn, weitere 550 Kinder besuchen erstmals einen Kindergarten. Damit sind zu Schulbeginn besonders viele junge Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer auf noch ungewohnten Wegen unterwegs.

Die Stadt lässt deshalb derzeit zahlreiche Schutzwege im Stadtgebiet neu markieren. Der Wirtschaftshof bessert verblasste Zebrastreifen aus, damit sie für Autofahrer gut sichtbar sind. Insgesamt werden in Villach rund 650 Schutzwege betreut. Dazu kommen Sondermarkierungen wie großflächige Tempo-30-Hinweise.

Zusätzliche Sicherheit sollen auch heuer wieder Schülerlotsen bringen. Sie sind vor allem an stark frequentierten oder unübersichtlichen Stellen im Einsatz und helfen Kindern beim Überqueren der Straße. Vizebürgermeisterin Sarah Katholnig (SPÖ) appelliert, zu Schulbeginn besonders aufmerksam zu sein. Gerade Schulanfänger könnten Geschwindigkeiten von herankommenden Fahrzeugen noch nicht zuverlässig einschätzen.