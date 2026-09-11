Vier Millionen Euro für den Bahnhof Greifenburg-Weißensee

Von Juli bis Dezember 2027 wird der Bahnhof Greifenburg-Weißensee umfassend saniert. Auch der Vorplatz wird neu gestaltet. Es soll genug Stellplätze geben.

Am Bahnhof Greifenburg-Weißensee starten das Land Kärnten, die ÖBB und die Gemeinde Greifenburg umfassende Baumaßnahmen. Von Juli bis Dezember 2027 soll der Bahnhof mit einem Umbau und einer Erweiterung modernisiert sowie barrierefrei gestaltet werden. Gemeinsam investiert man dafür knapp über vier Millionen Euro. Der Landesanteil in Höhe von rund 915.000 Euro wurde nun von der Regierung beschlossen. „Gezielt in bessere Ausstattung, mehr Komfort und Barrierefreiheit im öffentlichen Verkehr zu investieren, stärkt nicht nur die Lebensqualität vor Ort, sondern macht die Bahn insgesamt noch attraktiver. Mit diesem Projekt sorgen wir für eine Verbesserung des Nahverkehrs und gehen einen weiteren Schritt hin zu einer zeitgemäßen Bahninfrastruktur in unseren Regionen“, betont Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig.



Im Zuge der Umgestaltung wird ein neuer Mittelbahnsteig mit Überdachung errichtet. Ein Blindenleitsystem mit barrierefreiem, schienengleichem Zugang soll den Bahnhof künftig für alle Fahrgäste leichter zugänglich machen. Darüber hinaus werden die Bahnsteigausstattung erneuert und die dazugehörigen Infrastrukturanlagen entsprechend angepasst.

Fertigstellung bis Ende 2027 geplant

Auch der Bahnhofsvorplatz wird umfassend neugestaltet. Vorgesehen sind zwei Bushaltestellen mit Witterungsschutz, drei Taxistandplätze, ein Pkw-Kurzparkplatz sowie eine Wendemöglichkeit für Busse. Auch die Zufahrtsstraße und die Beleuchtung im Vorplatz- und Bushaltebereich werden angepasst. Ergänzt wird das Angebot durch eine „P&R-Anlage“ mit insgesamt 61 Stellplätzen, darunter zwei barrierefreie Stellplätze, fünf Frauen- und zwei Familienstellplätze sowie zwei Stellplätze mit E-Ladeinfrastruktur. Für Fahrräder entstehen rund 64 überdachte Abstellplätze, zusätzlich sind acht Stellplätze für motorisierte Krafträder vorgesehen.



„Investitionen dieser Größenordnung sind nicht nur für den Öffi-Ausbau in Kärnten wichtig, sie schaffen zudem wichtige Impulse für die heimische Wirtschaft und sind vor allem auch ein klares Bekenntnis zur Region“, sagt Schuschnig. Eine Gesamtfertigstellung des Bahnhofumbaus ist für Ende 2027 vorgesehen.