Osttirol bekommt Spar-Markt mit Spielplatz auf dem Dach

Ende Oktober ist es soweit: In Assling-Thal wird mit der Eröffnung eines neuen Spar-Marktes eine Versorgungslücke geschlossen. Und der Komplex bietet noch mehr.

Zehn Wohnungen, ein Spar-Markt im Erdgeschoss und ein Spielplatz auf dem Dach: So wird der Komplex im Asslinger Ortsteil Thal bald aussehen

Es dauert nicht mehr lange, dann eröffnet im Asslinger Ortsteil Thal ein neuer, topmoderner Spar-Markt seine Pforten. „Alles läuft nach Plan. Der erste verkaufsoffene Tag wird am 29. Oktober sein“, berichtet Spar-Unternehmenssprecherin Nicole Berkmann auf Nachfrage der Kleinen Zeitung. Der Lebensmittelriese wird als Mieter in ein Haus im Hochpustertal einziehen, das gerade in die finale Bauphase einbiegt. In dem dreistöckigen, an der B100 Drautal-Bundesstraße gelegenen, Gebäude entstehen zudem zehn Wohnungen. Bauträger ist die Osttiroler gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsgenossenschaft (OSG), der Spatenstich erfolgte vor fast genau einem Jahr.

In der Gemeinde Assling schließt sich damit ein doppelter Kreis – und eine Versorgungslücke. Im September 2022 endete mit der Auflassung des alten Spar-Marktes in Thal-Aue eine fast 90-jährige Familientradition der Nahversorgung. Seitdem gibt es noch einen kleinen Spar im Asslinger Ortskern, betrieben von der erfahrenen Kauffrau Sonja Ganner. Dieser wird ebenfalls bald Geschichte sein, denn Ganner zieht mit ihrem Team vom Ort aus hinab in das neue Geschäft an der Bundesstraße. Berkmann: „Der alte Markt war sehr klein und in die Jahre gekommen. Der neue Standort wird mit 500 Quadratmetern Verkaufsfläche deutlich größer und moderner.“

© André Schmidt Der Bau des Komplexes ist in der finalen Phase

Neue Arbeitsplätze entstehen

Neben der Marktleiterin wird man voraussichtlich zehn Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter beschäftigen. Aktuell sind es vier, es kommen also neue Arbeitsplätze dazu. Wie bei den zuletzt umgesetzten Projekten in der Bezirkshauptstadt Lienz an der Pustertaler Straße und der Kärntner Straße dürfen sich die Kunden in spe auf ein modernes, offen gestaltetes Ambiente freuen. „Unser neues und sehr erfolgreiches Ladenbaukonzept wird selbstverständlich auch dort umgesetzt“, erklärt PR-Frau Berkmann, die zudem den verkehrsgünstigen Standort zwischen Lienz und Sillian beziehungsweise Südtirol positiv hervorhebt. Zudem soll Wert auf Regionalität gelegt werden: „Es wird in Thal-Assling viele Produkte regionaler Lieferanten geben.“

© André Schmidt Das Plakat am Bauzaun zeigt: Es werden noch Bewerberinnen oder Bewerber für die neuen Arbeitsplätze beim Spar gesucht

Kinderspielplatz auf dem Dach

Das Grundstück mit rund 2200 Quadratmeter Fläche ist seit einiger Zeit im Besitz der Gemeinde Assling, die selbst stets eine Mehrfachnutzung anstrebte. Die Nutzflächen der von der Machné & Glanzl Architekten ZT GmbH konzipierten zehn Wohnungen werden zwischen 44 und 82 Quadratmeter betragen. Sie stehen zur Miete oder zur Miete mit Kaufoption bereit, die Fertigstellung ist für Ende des Jahres anvisiert. Zumeist regionale Unternehmen waren und sind am Projekt beteiligt. Ergänzt wird der Komplex durch eine Tiefgarage mit 23 Stellplätzen, 28 Außenparkplätze sowie – als Clou – einen lärmgeschützten Kinderspielplatz auf dem Dach des Spar-Marktes.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich laut OSG auf rund sechs Millionen Euro. Zusätzlich investiert die Spar AG weitere 1,3 Millionen Euro in die Ausstattung des neuen Marktes.