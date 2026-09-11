Anschlagspläne in Österreich? Anklage gegen Hamas-Mitglieder

Zum zweiten Jahrestag des Überfalls auf Israel soll die Hamas im vergangenen Jahr in Deutschland oder Österreich einen Mordanschlag auf Repräsentanten Israels, Juden oder Unterstützter geplant haben. Die deutsche Bundesanwaltschaft hat in Berlin nun Anklage gegen sieben mutmaßliche Mitglieder der islamistischen Terrororganisation erhoben. In Wine wurde in dem Fall im November 2025 ein Waffendepot ausgehoben.