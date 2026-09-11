Osttiroler Unternehmen freut sich über Trigos-Sieg

iDM Energiesysteme, Stanglwirt und Ernst Derfeser sind die Trigos Tirol-Sieger. Sie überzeugten mit Projekten, welche die Region in den Mittelpunkt stellen.

Der Trigos ist Österreichs wichtigste Auszeichnung für Corporate Social Responsibility (CSR) – also die von Betrieben übernommene gesellschaftliche Verantwortung in ihrem Kerngeschäft. Der Fokus der Bewertung liegt dabei auf der Innovationskraft, der Wirkung sowie der Zukunftsfähigkeit der jeweiligen Projekte. Im Rahmen eines Galaabends in der Wirtschaftskammer Tirol wurden kürzlich die diesjährigen Sieger gekürt: Der Stanglwirt, iDM Energiesysteme und die Ernst Derfeser GmbH durften sich über die renommierten Nachhaltigkeitspreise freuen.



Auch heuer wurde der „Trigos Tirol“, der neben der Wirtschaftskammer Tirol und dem Land Tirol auch von der Industriellenvereinigung, der Caritas, dem Roten Kreuz, dem Umweltdachverband und dem Verein „respACT“ getragen wird, in den drei Kategorien „Regionale Wertschaffung“, „Vorbildliche Projekte“ und „Klimaschutz“ vergeben. Eine Fachjury hatte die Aufgabe die überzeugendsten Projekte auszuwählen.

Der Osttiroler Innovationsgeist

In der Kategorie „Regionale Wertschaffung“ konnte iDM Energiesysteme aus Matrei die Jury mit dem Projekt „WIRksam“ überzeugen. Das familiengeführte Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt effiziente und regenerative Wärmeenergiesysteme und verbindet sein nachhaltiges Kerngeschäft mit einem umfassenden Engagement für die Region. „WIRksam“ bündelt zahlreiche Maßnahmen, die auf die Attraktivität des Arbeits- und Lebensraums Osttirol abzielen. Dazu zählen unter anderem ein gemeinsam mit den Mitarbeitenden entwickeltes Zeitmodell mit 25 produktionsfreien Freitagen pro Jahr, eine eigene Lehrwerkstätte und neue Lehrberufe, der Ausbau der Ferienbetreuung in Kooperation mit der Gemeinde Matrei sowie betriebliche Gesundheits- und Weiterbildungsangebote. Die Jury würdigt insbesondere die Verbindung von regionaler Verantwortung, familienfreundlichen Maßnahmen und kontinuierlicher Mitarbeiterentwicklung.



Über eine Auszeichnung in der Kategorie „Vorbildliche Projekte“ konnte sich die Ernst Derfeser GmbH freuen. Mit dem Projekt „Wasserkreislauf im Produktionsprozess“ hat das Tiroler Familienunternehmen Wasser- und Stoffströme in seinen Produktionsprozessen geschlossen. In der Kategorie „Klimaschutz“ ging der Trigos an die Stanglwirt GmbH für das „Stanglwirt Bio-Energie Kraftwerk“. Der biologische Bauernhof und Fünf-Sterne-Wellnessbetrieb setzt dabei auf eine besonders innovative Form der regionalen Energieversorgung: Als weltweit erste Holzvergaser-Anlage in einem Hotelbetrieb erzeugt das Kraftwerk aus regionalem, PEFC-zertifiziertem Hackgut und Schadholz Strom, Wärme und Energie für die Brennstofftrocknung. Die Wärmeversorgung des Hotels erfolgt mittlerweile zu hundert Prozent aus regionalen, nachwachsenden Rohstoffen.



Lob für nachhaltiges Engagement – Preisträger als Vorbild

„Die Preisträger zeigen wie vielfältig nachhaltiges Wirtschaften sein kann: Sie schaffen regionale Wertschöpfung, entwickeln innovative Lösungen für den Klimaschutz und setzen konkrete Projekte mit langfristiger Wirkung um. Damit übernehmen sie Verantwortung für ihren Standort, ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und die kommenden Generationen. Diese Unternehmen sind Vorbilder und zeigen, dass nachhaltiges Wirtschaften in Tirol nicht nur möglich ist, sondern bereits erfolgreich gelebt wird“, betont Evelyn Geiger-Anker, Direktorin der Wirtschaftskammer Tirol.

Landesrat René Zumtobel unterstrich zusätzlich die Relevanz nachhaltig wirtschaftender Unternehmen im Land: „Klimaschutz und Nachhaltigkeit beginnen dort, wo Verantwortung übernommen und konkret gehandelt wird. Die Preisträger zeigen eindrucksvoll, dass es dafür nicht nur gute Ideen, sondern vor allem den Mut braucht, neue Wege zu gehen. Mit ihrem Engagement leisten sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt, zum sparsamen Umgang mit unseren Ressourcen und zu einer nachhaltigen Entwicklung Tirols.“