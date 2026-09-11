Israels Armee tötet Hamas-Kommandanten im Gazastreifen

Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen hochrangigen Kommandanten der islamistischen Hamas im Gazastreifen mit einem gezielten Angriff getötet. Nach Angaben des Militärs war der Kommandant der Hamas-Brigade von Khan Younis, Muhammad Yazouri, für die Planung von Dutzenden Anschlägen auf israelische Soldaten verantwortlich. Außerdem soll er den Wiederaufbau der im Gaza-Krieg geschwächten Brigade vorangetrieben haben.

Die Terrororganisation Hamas unterhält im Gazastreifen fünf Brigaden. Wie die Armee weiter mitteilte, wurde am Mittwoch ein weiterer Kämpfer des militärischen Flügels der Hamas getötet. Farah Hamed soll früher eine führende Rolle im Hamas-Hauptquartier im Westjordanland gespielt haben. Er soll über Jahre hinweg an tödlichen Anschlägen im Westjordanland beteiligt gewesen sein.

Dazu habe ein Angriff bei Ein Yabrud im Oktober 2003 gehört, bei dem drei israelische Soldaten getötet wurden. Nach seiner Festnahme wurde Hamed 2011 im Zuge eines Gefangenenaustauschs in den Gazastreifen gebracht. Danach blieb er nach Angaben Israels im militärischen Arm der Hamas aktiv.