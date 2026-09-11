Arbeiten an der B 146 beim Gesäuseeingang abgeschlossen

Voriges Jahr Bau-, heuer Rekultivierungs- und Sicherungsarbeiten: Baumaßnahmen am Gesäuseeingang sind beendet, die Straße wurde am Freitag feierlich freigegeben.

Er bildete die letzte Engstelle auf der B 146: der Gesäuseeingang in Admont. Das Nadelöhr „mit Breiten zwischen 4,6 und 5,3 Metern wurde von März bis Ende letzten Jahres auf eine durchgängig 6,25 Meter breite Fahrbahn ausgebaut – damit war der Abschnitt erstmals zweistreifig mit Gegenverkehr befahrbar“, so Verkehrslandesrätin Claudia Holzer. Am heutigen Freitag dann hatte sie weiters zu vermelden: „Nach den heuer durchgeführten Rekultivierungs- und Sicherungsmaßnahmen ist das 4,5-Millionen-Euro-Projekt nun abgeschlossen.“

Mit mehreren Herausforderungen, die das Projekt mit sich brachte, sahen sich die Bauverantwortlichen konfrontiert: auf der einen Seite die Enns, auf der anderen ein steiler Hang und dann auch noch eine Bahnbrücke im betroffenen Bereich. „Die Ausbaumaßnahme wurde durch den Einsatz von etwa 1.200 Kubikmetern Beton, 100 Tonnen Baustahl und 7.000 Laufmeter Pfählen und Ankern bewerkstelligt“, heißt es.

Freude in der Region

Am Freitag wurde der Bereich feierlich für den Verkehr freigegeben, mit dabei war auch Admonts Bürgermeister Christian Haider, der erklärte: „Es ist gelungen, eine Gefahrenstelle bestmöglich zu entschärfen. Durch die Errichtung eines Gehwegs wurde die Möglichkeit geschaffen, den Gesäuseeingang fußläufig zu besichtigen.“ Über den Ausbau freute sich auch Nationalpark-Gesäuse-Chef Herbert Wölger. „Für das nächste Teilstück wünschen wir uns, dass man zukünftig zu Fuß oder mit dem Rad sicher bis zum Weidendom kommt“, ergänzte er. Und Martin Reiter-Puntinger, Chef der Baubezirksleitung Liezen, ortete „einen deutlichen Mehrwert für die Region und alle Verkehrsteilnehmer“.

Was jetzt noch ausständig ist, ist „ein 170 Meter langer Abschnitt von der Eisenbahnkreuzung bis zum jetzigen Bauabschnittsbeginn. Er wird in das Bauprogramm aufgenommen und soll raschestmöglich umgesetzt werden“, heißt es seitens des Landes.