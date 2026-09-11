Weil er sich am Steuer seines Wagens einen Bagel geschmiert hat, muss ein Autofahrer im australischen Bundesstaat Queensland eine saftige Strafe zahlen. "Ich weiß, dass es dumm war, aber ich hatte Hunger", sagte der 29-Jährige in einem von der Polizei verbreiteten Video zu dem Ordnungshüter, der ihn gestoppt hatte, weil er sich fahrend auf den Knien seinen Bagel mit Butter bestrichen hatte.

"Ich verstehe nicht, wie Sie denken konnten, dass das eine gute Idee ist", antwortet der Polizist. Bei dem Vorfall am Montag stellte er außerdem fest, dass der Wagen des jungen Mannes keine gültige Zulassung hatte. Er muss daher eine Strafe von 1.104 australischen Dollar (682,87 Euro) zahlen.

"Das Lenkrad loslassen und seine Aufmerksamkeit von der Fahrt weglenken, auch wenn es für etwas ist, das so unbedeutend zu sein scheint wie die Zubereitung von Essen, kann schwerwiegende Folgen haben", betonte Kelly Hanlen vom Polizeibezirk Darling Downs. "Ich möchte alle Autofahrer daran erinnern, dass keine Mahlzeit, Nachricht oder andere Ablenkung es wert ist, die eigene Sicherheit oder die anderer Verkehrsteilnehmer aufs Spiel zu setzen."