40 Unternehmer trafen sich in Döbriach zum Austausch

Beim Sommergespräch der WK-Bezirksstelle Spittal standen aktuelle Herausforderungen, regionale Chancen und der persönliche Dialog im Mittelpunkt.

Das Strandbad Sittlinger bot den Rahmen für den diesjährigen „Wirtschaftsanker“ – die Sommergespräche mit Wirtschaftskammer (WK)-Präsident Jürgen Mandl in den Bezirken. Auf Einladung von WK-Bezirksobmann Georg Mathiesl kamen rund 40 Unternehmer zusammen, um über wirtschaftliche Entwicklungen, Standortfragen und die Zukunft der regionalen Betriebe zu sprechen. Im Mittelpunkt standen jene Themen, die viele Unternehmen derzeit besonders beschäftigen: hohe Kosten, Fachkräftemangel, Investitionszurückhaltung, Bürokratie und die Frage, wie Betriebe auch unter schwierigen Rahmenbedingungen handlungsfähig bleiben.

Für Mathiesl ist der „Wirtschaftsanker“ ein wichtiges Format, um direkt mit den Betrieben ins Gespräch zu kommen. Der Bezirk Spittal ist wirtschaftlich vielfältig aufgestellt – vom Tourismus über Gewerbe und Handwerk bis hin zu Handel, Industrie und Dienstleistungen. Genau diese Breite mache die Region stark, braucht aber auch verlässliche politische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen. „Unsere Betriebe sind tief in der Region verwurzelt. Sie übernehmen Verantwortung und tragen dazu bei, dass der Bezirk Spittal nicht nur Wirtschafts-, sondern auch Lebensraum bleibt. Umso wichtiger ist es, ihre Anliegen ernst zu nehmen und gemeinsam daran zu arbeiten, dass unternehmerisches Handeln wieder leichter wird“, so Mathiesl. Der persönliche Austausch stand beim „Wirtschaftsanker“ bewusst im Vordergrund. Mandl machte deutlich, dass die Herausforderungen nicht kleingeredet werden dürften. „Niemand wird die aktuellen Probleme mit einem Zauberstab lösen. Aber Kärnten hat starke Betriebe, die gewohnt sind, anzupacken. Genau auf diese Stärke müssen wir bauen.“

100 Jahre regionales Unternehmertum

Wie wichtig langfristiges Unternehmertum für die Region ist, zeigte sich im Rahmen des „Wirtschaftsankers“: Für ihr 100-jähriges Firmenjubiläum wurden Johannes Weissensteiner von der Bäckerei Weissensteiner sowie Willibald Sittlinger vom Strandbad Sittlinger ausgezeichnet. Beide Betriebe sind Beispiele für Unternehmen, die über Generationen hinweg bestehen, Arbeitsplätze sichern, die regionale Identität prägen und mit ihrem Angebot zum wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Leben im Bezirk beitragen.