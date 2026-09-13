Kärntner Nachwuchshoffnungen und Betriebe mischen WorldSkills auf

Noah Trettenbrein fokussiert sich voll auf Shanghai. Der Kärntner will, wie zwei Flex-Mechatroniker, bei der Berufs-WM mit Teilnehmern aus 70 Nationen liefern.

In einer Stadt der Superlative mit über 25 Millionen Einwohnern wird am 22. September das größte Fach-Kräftemessen der Welt eröffnet. Kärnten wird dabei von Noah Trettenbrein (19) vertreten.

Nach der Kür zum „Lehrling des Jahres“ im Vorjahr betritt er bei den „WorldSkills“ die ganz große Bühne der Berufsweltmeisterschaften. Erstmals nimmt ein Kärntner im Beruf Hochbau am Wettbewerb teil.

1 / 3 Paul Wohlesser und Noah Trettenbrein vor dem Abflug © WKK/Bauer

Steirisch-Kärntnerische Höchstleistungen

Seine Ausbildung absolviert Trettenbrein bei der Bm-Haus GmbH im Lavanttal. „Jetzt möchte ich zeigen, dass wir Kärntner Hochbauer auch international ganz vorne mitmischen können“, sagte der Nachwuchsfacharbeiter vorab zur Kleinen Zeitung. Sein Ziel sei es, seine Leistung abzurufen und möglichst um eine Medaille mitzukämpfen.

Die gleichen Ambitionen haben die beiden Mechatroniker David Seidl (18) und Paul Wohlesser (20). Sie stammen aus der Steiermark, arbeiten jedoch beim Technologiekonzern Flex in Althofen.

Im Wettbewerb müssen die Teilnehmer komplexe technische Anlagen aufbauen, elektrische Komponenten installieren, Systeme programmieren, Fehler finden und unter Zeitdruck Lösungen entwickeln. „Am meisten begeistert mich die Vielfalt und Abwechslung im Berufsalltag. Es gibt ständig neue Aufgaben und Herausforderungen, die man lösen muss“, sagt Seidl. „Genau das macht den Beruf so spannend.“ Auch Wohlesser schätzt die Vielseitigkeit seines Berufs: „Kein Tag ist wie der andere. Man arbeitet an unterschiedlichen Anlagen und muss immer wieder neue Lösungen finden. Das gefällt mir besonders.“ Im Arbeitsalltag ist das sowohl bei der Montage von Bauteilen als auch bei Fehlersuche und Inbetriebnahme neuer Systeme gefragt.

Gold und Meisterabschluss als Ziele

Ein Steirer ist es auch, der Trettenbrein als Experte vorbereitet. Werner Hügel von der Bau-Akademie Steiermark lobt den Lavanttaler: "Noah bringt Ehrgeiz, Ruhe und großes handwerkliches Können mit. Entscheidend wird sein, diese Qualität auch unter dem enormen Zeitdruck eines internationalen Wettbewerbs abzurufen.“ Beruflich hat der 19-Jährige klare Ziele: Auf die Polierschule sollen eine Tätigkeit als Bauleiter und langfristig der Baumeisterabschluss folgen.

In Shanghai gilt es für ihn und das SkillsAustria-Team, vier Wettbewerbstage lang durchzuarbeiten – acht Stunden pro Tag, jeden Tag eine neue Aufgabe. Insgesamt kämpfen 1400 junge Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern und Regionen in Shanghai um die Weltmeistertitel der Berufe. Österreich ist mit 48 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in 36 Einzel- und sechs Teambewerben vertreten und stellt das größte europäische Team.