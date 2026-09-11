Prävention statt Eskalation: Hilfsstellen wie PSN und Novum informierten in Murau.

Wie kann Gewalt gegen Mädchen und Frauen erkannt und verhindert werden? Dieser Frage widmete sich eine Veranstaltung im Rathaus Murau. Das Psychosoziale Netzwerk (PSN) und Novum, das Zentrum für Frauen und Mädchen, informierten über Formen von Gewalt und Hilfsangebote.

Rosemarie Mayerdorfer vom PSN betonte, dass Gewalt oft eine Vorgeschichte habe. Menschen, die Gewalt ausüben, könnten bereits im Vorfeld Unterstützung benötigen.

Martin Wedam von der Männerberatungsstelle Murau möchte Männer dazu bewegen, früher Hilfe zu suchen: „Männer sollen merken: Ich kann nicht mehr, ich brauche Hilfe, ich muss es irgendwem anvertrauen.“ Hilfsangebote würden von Männern zu spät oder gar nicht angenommen.

Ulrike Bierent von Novum appellierte an Frauen und Mädchen, auf Warnsignale zu achten und Unterstützung anzunehmen. Wichtig sei auch, bei Gewalt nicht wegzuschauen. Novum biete Betroffenen anonyme Beratung.

Hilfe zu holen, bevor man die Kontrolle über sich verliert, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen für Verantwortung. — Gernot Hilberger , PSN

Männer stärker in Prävention einbinden

Dass Gewalt viele Gesichter haben kann, betonte Gernot Hilberger vom Psychosozialen Netzwerk. Auch finanzielle Kontrolle oder die Einschränkung, keinen Schritt alleine machen zu können, seien problematisch. Bei einer Eskalation gebe es zahlreiche Anlaufstellen. Das PSN unterstützt bei psychischen Problemen, Sucht und Angstzuständen sowie bei Partnerschafts- und Familienproblemen.

Auch Männer sollen laut Hilberger stärker in die Prävention eingebunden werden. Sie könnten dazu beitragen, Gewalt zu verhindern. „Hilfe zu holen, bevor man die Kontrolle über sich verliert, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen für Verantwortung.“

Ein weiterer Schwerpunkt war das Thema Suizid. Laut Hilberger liege der Bezirk Murau bei den Suizidraten seit Jahren österreichweit an vorderer Stelle. Umso wichtiger seien Perspektiven und niederschwellige Hilfsangebote. „Da gibt es etwas zu tun für die Gesellschaft und Politik“, so Hilberger.