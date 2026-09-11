Ermittlungen gegen 15-Jährige nach Schulangriff in Schweden

Im Fall eines tödlichen Schwertangriffs an einer Schule in Schweden ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen eine 15-Jährige wegen des Verdachts auf Vorbereitung zum Mord. "Sie hat sich in derselben Online-Umgebung aufgehalten wie der Mann, der wegen des Verdachts auf Mord und versuchten Mord im Zusammenhang mit der Tat an der Schule in Fagersta in Untersuchungshaft sitzt", teilte die Staatsanwaltschaft am Freitag mit.

© APA/TT NEWS AGENCY Gedenken an die Opfer des Angriffs in Fagersta