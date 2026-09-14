Sechs ausgewählte Spitzenweine aus Kärnten, spannende Einblicke direkt von den Winzern und Winzerinnen, und ein genussvoller Abend in besonderer Atmosphäre. Jetzt anmelden.

Bei „Wein on Tour“ stehen Genuss, regionale Spitzenweine und der persönliche Austausch mit den Winzern im Mittelpunkt

Der Kärntner Weinbau führt seine Reise durch das Bundesland mit der Veranstaltungsreihe „Wein on Tour“ fort. Wer edle Tropfen, spannende Winzeranekdoten und einen genussvollen Abend in gemütlicher Atmosphäre verbringen möchte, der ist am Mittwoch, dem 30. September, in der Redaktion der Kleinen Zeitung in der Hasnerstraße in Klagenfurt (Event-Plattform) an der richtigen Adresse. Weinliebhaber und -liebhaberinnen haben hier die Chance, die regionalen Top-Weine kennenzulernen und mit den Winzern und Winzerinnen persönlich ins Gespräch zu kommen.

Geplant ist eine geführte Verkostung von sechs ausgewählten Weinen – von prämierten Landessiegerweinen bis hin zu regionalen Spezialitäten. Die Auswahl wird vom Kärntner Weinbauverband individuell zusammengestellt. Durch den Abend führt Gabriele Sudy vom Weingut „Lenzbauer.wine“ in Wolfsberg und gleichzeitig Vorstandsmitglied des Kärntner Weinbauverbandes. Die Winzer geben persönliche Einblicke in ihre Arbeit, die Besonderheit ihrer Weine und die Entwicklung des Kärntner Weinbaus.

1 / 6 Gabriele Sudy und Walter Unterweger vom Weingut „Lenzbauer.wine“ im Lavanttal © Lenzbauer/Winkler

Mit dabei sind in Klagenfurt das Weingut „Lenzbauer.wine“, das Weingut Karnburg sowie das Weingut Burg Taggenbrunn, W2-Biowein Waltl aus Klagenfurt, der Weinhof Ritter aus dem Lavanttal sowie Weinbau Hudelist aus dem Norden der Landeshauptstadt. Die Weine werden von den Produzenten und Produzentinnen persönlich ausgeschenkt. Die Veranstaltung beginnt um 17.30 Uhr, Einlass ist bereits ab 17 Uhr. Jeder Teilnehmer und jede Teilnehmerin erhält zum Abschluss eine Flasche Wein – selbstverständlich einen der verkosteten Tropfen. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl empfiehlt sich eine rasche Anmeldung. Die Tickets kosten 19 Euro.