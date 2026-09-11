Oldtimer-Rallye: Hochsteiermark-Classic startete in der Stanz

Derzeit läuft die achte Ausgabe der Hochsteiermark-Rallye, die ab Freitag von der Stanz ausgehend über das Wochenende quer durch die Steiermark führt.

Liebhaber von schönen, alten Autos kamen am Freitagmorgen in der Stanz voll auf ihre Kosten: Die beliebte Hochsteiermark-Classic startete dort beim Gasthaus „Oberer Gesslbauer“ in ihre achte Runde, welche die Fahrerinnen und Fahrer erneut auf eine Reise quer durch die Region mitnimmt.

Trotz des eher unfreundlichen Wetters verfolgten zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer im Startbereich und entlang des Stanzer Tals die Abfahrt der verschiedenen Oldtimer. Pünktlich zum Start um 8.30 Uhr in der Stanz hörte der Regen glücklicherweise auf und Veranstalter Werner Ully konnte die mehr als 50 teilnehmenden Fahrzeuge auf die dreitägige Rallye schicken.

1 / 9 Startaufstellung zur ersten Sonderprüfung vor dem Gasthof Oberer Gesslbauer © KLZ / Markus Hackl

Zuvor gab es aber noch die obligatorische Bundeshymne, gespielt auf der Steirischen von Christoph Lechner. Ully wusste beim Startbogen aus dem Stegreif ausgiebig und sehr detailreich über jeden Oldtimer zu erzählen. Sein Rat an alle Teilnehmer: „Schraubt Euren Ehrgeiz zurück und genießt die Fahrt durch die wunderschöne Hochsteiermark.“

© KLZ / Markus Hackl Organisator Werner Ully konnte über 50 Fahrzeuge willkommen heißen

Weitere Etappen am Wochenende

Der erste Rallyetag, bei der die Einhaltung der Straßenverkehrsordnung oberste Priorität hat, verlief am Freitag über den Eibeggsattel in die Breitenau und weiter über Piber und Bärnbach nach Frohnleiten zum Tagesendpunkt beim Wirtschaftspark in Bruck.

© KLZ / Markus Hackl Die Etappen führen durch die östliche Obersteiermark und darüber hinaus

Am Samstag fahren die Oldtimer dann um 8.30 Uhr in Mürzzuschlag bei den Bräuerteichen los. Ihre Tour führt an diesem Tag zunächst ins Obere Mürztal und hinüber nach Niederösterreich, bevor es über den Semmering retour zum Stadtplatz Mürzzuschlag geht. Die finale Etappe am Sonntag startet um 9 Uhr beim Granitzbauer in Langenwang und führt über die Bratlalm bei Wenigzell und Birkfeld zurück in die Stanz. Die Zielankunft beim „Oberen Gesslbauer“ ist zwischen 11.45 und 13 Uhr geplant, danach gibt es die Siegerehrung.