„Ist noch im Gange“: Sohn von Niger Geisel zur Rettung seiner Mutter

Vor 20 Monaten wurde Eva Gretzmacher im Niger entführt. Nun zeichnet sich ihre Rettung ab. Der Sohn der Geisel, Christoph Gretzmacher gibt sich noch zurückhaltend: „Sie sind noch nicht dort, wo eine Übergabe stattfinden kann.“

Dazu, wie es ihm und seiner Familie derzeit gehe, will sich Gretzmacher noch nicht äußern, bevor er nicht sicher weiß, dass es seiner Mutter gut geht.

Vor 20 Monaten wurden Eva Gretzmacher (75) und die Schweizerin Claudia Abbt im Niger entführt. Nun zeichnet sich ihre Rettung ab. Christoph Gretzmacher, der Sohn der Geisel, der sich intensiv für die Freilassung seiner Mutter eingesetzt hatte, gibt sich im Gespräch mit der Kleinen Zeitung noch zurückhaltend: „Der Prozess ist noch im Gange.“ Was er bestätigen kann: „Sie sind nicht mehr bei den Geiselnehmern, aber sie sind auch noch nicht dort, wo eine Übergabe stattfinden kann.“ Informationen zum gesundheitlichen Zustand der beiden Frauen habe er nicht.

War es absehbar, dass es nun, nach 20 Monaten, zu einer Rettungsaktion kommt? Gretzmacher sagt, es war eine Frage der Zeit. Es habe verschiedene Gespräche auf höchsten Ebenen gegeben, das Schicksal seiner Mutter sei mit ausländischen Außenministern und auch bei österreichischen Staatsbesuchen im Ausland besprochen worden. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass es schneller geht, aber manche Sachen sind einfach der Situation geschuldet“, spricht er die komplexe geopolitische Situation in der Sahel-Zone an: „Das ist wahrscheinlich gerade das größte Kriegsgebiet der Welt.“

„Ermutigende Informationen“

Dazu, wie es ihm und seiner Familie derzeit gehe, will sich Gretzmacher noch nicht äußern, bevor er nicht sicher weiß, dass es seiner Mutter gut geht: „Jetzt müssen wir schauen, wie und wann das alles vonstattengeht.“

Zurückhaltend gibt man sich auch beim Außenministerium: „Es gibt ermutigende Informationen, was das Schicksal der im Jänner 2025 in Niger entführten Österreicherin angeht. Der komplexe und sehr gefährliche Prozess der Freilassung und Übergabe ist jedoch noch nicht positiv abgeschlossen. Daher danken wir für das Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Informationen bekannt geben.“

Video soll schweizerin zeigen

In den sozialen Medien überschlagen sich die Meldungen zum Thema seit Donnerstag, auf Echtheit überprüfen lassen sich die meisten nicht. Der auf die Sahel-Zone spezialisierte freie Bildreporter Walid Le Berbère, der sich selbst als Tuareg bezeichnet und aus der Region berichtet, schrieb am Donnerstag auf X: „Die beiden Geiseln befinden sich derzeit auf libyschem Hoheitsgebiet. Sie sollten einen Hubschrauber von der Grenze nach Sebha nehmen, bevor sie ihre Reise an Bord eines Frachtflugzeugs nach Benghazi fortsetzen ...“ Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bis dato nicht.

Im Netz macht auch ein Video die Runde, das die Schweizerin Claudia Abbt nach der Freilassung zeigen soll. Auf Französisch sagt sie: „Mir geht es gut, und ich habe Eva Gretzmacher gesehen. Es geht ihr auch gut.“