Sensible und schwungvolle Crossover-Klänge

Das Carinthia Saxophonquartett begeisterte mit einem bunten, schwungvollen Programm in der Kirche am Stadtpark.

Schon intensiv musizierend kamen sie mit Cyndi Laupers „Time After Time“ zu Beginn in die Kirche geschritten. Wie immer während ihres 38-jährigen Wirkens brachen die Musiker des Carinthia Saxophonquartetts die starren Konzertabläufe gekonnt auf und schafften auch in der evangelischen Kirche im Villacher Stadtpark locker den Spagat zwischen den einzelnen Genres mit einem bunten, abwechslungsreichen Programm.

Exzellent gespielt

Neben einer Sarabande von Johann Sebastian Bach und zwei Stücken von Henry Purcell wurden Auszüge aus „Porgy and Bess“ von George Gershwin, inklusive dem Hit „Summertime“ exzellent gespielt ebenso wie Filmmusik aus „La Strada“ von Nino Rota. Aber auch Nummern der Beatles wie „Yesterday“ oder „Sunset“ von Barbara Thompson, „Leaving“ von Richie Beirach oder „Mercy, Mercy, Mercy“ von Joe Zawinul zum Finale durften nicht fehlen.

Wunderbar sensibel

Wunderbar sensible, weiche, aber auch metallische, prägnante Töne waren vom Sopran- bis zum Baritonsaxophon zu hören. Gilbert Sabitzer (der auch als informativer Moderator durch den Abend führte), Gerhard Lippauer, Rudolf Kaimbacher und Günter Lenart (der auch für die meisten sehr ideenreichen Arrangements sorgte) musizierten während des gesamten Abends ungemein musikantisch, sehr schwungvoll, extrem virtuos sowie mit reinsten Tönen und brillierten zudem auch alle mit mitreißenden Improvisationen. Viel Applaus!