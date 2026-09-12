Stolitzka kauft Anteile: Legero jetzt vollständig in Familienhand

Stefan Stolitzka, Mehrheitseigentümer des Grazer Schuhspezialisten Legero, übernimmt die restlichen Anteile von der ara AG. Was dahintersteckt und welche Pläne das steirische Traditionsunternehmen nun verfolgt.

Die Wurzeln des Schuhherstellers Legero United reichen bis ins Jahr 1872 zurück. Die vergangenen Jahrzehnte prägte Stefan Stolitzka das Wachstum des in Graz beheimateten Unternehmens, das einst unter „Strakosch Schuhfabrik“ firmierte. Als später die Humanic AG die Firma erwirbt, wird sie noch bis 1989 unter diesem Namen weitergeführt, dann erfolgte die Umbenennung in Legero, 1994 ist es dann Stolitzka, damals 34 Jahre alt und seit 1991 Geschäftsführer, der das Unternehmen übernimmt und Internationalisierung sowie Digitalisierung vorantreibt. 1994 waren es rund 210 Beschäftigte – heute sind es 2300. Ein Partner, fast von der ersten Stunde an, war ab 1997 die deutsche ara AG, die fortan 49,9 Prozent der Anteile hielt. Das hat sich vor Kurzem geändert: Stolitzka hat über seine SLE Schuh GmbH alle Anteile übernommen und ist somit hundertprozentiger Eigentümer von Legero United.

„Mehr Gestaltungsmöglichkeiten“

Stolitzka betont im Gespräch mit der Kleinen Zeitung, dass man „mit der Übernahme der Anteile ein klares Zeichen für die Zukunft“ setze. „Die hundertprozentige, alleinige Eigentümerschaft gibt uns die Möglichkeit, Legero United als Familienunternehmen konsequent und mit langfristiger Perspektive weiterzuentwickeln.“ Der Akquisitionsprozess dauerte rund vier Monate, das Interesse sei bereits zuvor „am Tisch gelegen“. Als die ara AG 1997 bei Legero eingestiegen war, habe es eine enge Vernetzung auch hinsichtlich der Produktion für ara gegeben, so Stolitzka. Zuletzt sei es für ara primär eine Finanzbeteiligung gewesen. Das Transaktionsvolumen will Stolitzka mit Hinweis auf eine Stillschweigevereinbarung nicht nennen. „Als alleiniger Gesellschafter hat man mehr Gestaltungsmöglichkeiten, ich fühle mich mit Blick in die Zukunft jetzt viel wohler“, sagt Stolitzka. Derzeit investiere das Unternehmen sehr viel in neue Produkte und Designs, zudem werden neue Märkte erschlossen, ein verstärkter Fokus liege u. a. auf Indien, wo Legero sein mittlerweile größtes Werk betreibt. Gestärkt werde auch der Stammsitz in Graz, wo u. a. die Designkompetenzen der Gruppe gebündelt sind.

© Foto Fischer Stefan Stolitzka

Zukauf und nahender CEO-Wechsel

Man müsse diesen Anteilskauf auch im Zusammenhang mit jenen Neuordnungen sehen, die man Anfang Juli vorgenommen habe. Wie berichtet, hat Legero die deutschen Kinderschuhmarke Vado übernommen, die nun neben Legero, Superfit und Think das Markenportfolio der Grazer ergänzt. Vado-Gründer Hermann Meyer ist seither Teil der Geschäftsführung, „er wird meine Agenden in der Produktentwicklung übernehmen und ist in diesem Bereich sicher der Beste in ganz Europa“. Stolitzka, der bis Mitte 2024 auch Präsident der steirischen Industriellenvereinigung war, wird im nächsten Jahr als „Chairman of the Board“ die strategische Ausrichtung des Unternehmens begleiten. Sein Neffe Florian Fuchs, seit Anfang 2025 in der Geschäftsleitung, übernimmt dann die Rolle des CEO.

„Die Übernahme von Vado und des Anteils der ara AG sind zwei wichtige Bausteine“, sagt Stolitzka, der sich für die langjährige Partnerschaft bei der ara AG bedankt. Der Fokus liege auf Wachstum, Innovation und den Marken. „Wir wollen unsere Position als internationaler Schuhhersteller und als unabhängiges, österreichisches Familienunternehmen weiter stärken.“ Legero vertreibt seine Marken in mehr als 40 Ländern und ist mit eigenen Logistikzentren und Produktionsstätten in Österreich, Ungarn, Rumänien und Indien sowie mit Vertriebsgesellschaften international präsent.