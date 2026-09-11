180 Beschäftigte: Grazer Christof Industries abermals insolvent

Unternehmensgruppe Christof Industries Austria beantragte in Graz – wie bereits 2022 – ein Sanierungsverfahren. Ziel ist die Fortführung des Unternehmens. Insolvenzursache ist laut Firmenangaben ein Schiedsverfahren in England.

Bereits im Jahr 2022 hat die familiengeführte Unternehmensgruppe Christof Industries ein Sanierungsverfahren beantragt, konnte das Verfahren 2023 aber vorzeitig abschließen und die Fortführung sicherstellen. Am Freitag musste nun neuerlich ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung am Landesgericht Graz beantragt werden. Das Unternehmen beschäftigt 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Graz, Wels und Wien. Die Gesellschaften der Gruppe in Rumänien und China sind von dem aktuellen Sanierungsverfahren nicht betroffen.

Laut Unternehmensangaben liegt die Insolvenzursache nicht in operativen Problemen begründet, man verweist auf „volle Auftragsbücher“. Der Grund und Auslöser liege vielmehr in England. „Auslöser ist der Ausgang des Ende August entschiedenen Schiedsverfahrens in England zu einem Großprojekt: Christof Industries Austria wurde nur ein Bruchteil der Summe zugesprochen, die dem Unternehmen für bereits erbrachte Leistungen zustehen würde. Der fix eingeplante Betrag fehlt nun in der Liquidität“, wird mitgeteilt. Da „seit dem Abschluss des Sanierungsverfahrens 2023 keine Bankenfinanzierung zu erlangen war und auch kein Kapital zur Überbrückung zur Verfügung stand, habe sich die Geschäftsführung für den geordneten Weg eines Sanierungsverfahrens entschieden“, betont Johann Christof jun., CEO des Unternehmens, in einer Aussendung: „Ohne den Ausgang dieses einen Schiedsverfahrens wäre die Situation eine völlig andere. Unser Geschäft ist gesund, unsere Kunden sind zufrieden, unsere Auftragsbücher sind voll. Als Familienbetrieb ohne Bankenfinanzierung im Rücken können wir einen Ausfall dieser Größe aber nicht aus eigener Kraft überbrücken.“

„Laufenden Projekte werden weitergeführt“

Auch diesmal wird eine Fortführung der Gruppe, begleitet von dem Insolvenzrechtsexperten Clemens Jaufer, angestrebt. Man wolle „rasch und geordnet vorgehen – mit dem klaren Ziel, Christof Industries Austria dauerhaft abzusichern“, so Johann Christof.

Weitere Insolvenzursachen – neben dem Schiedsverfahren? „Die Gründe für das neuerliche Abgleiten in die Insolvenz führt die Antragstellerin auf die Folgen der COVID-19-Pandemie, massive Störungen in der Projektabwicklung, die Auswirkungen des Russland-Ukraine-Konflikts, starke Energiepreissteigerungen sowie Kostenüberschreitungen bei Großprojekten zurück“, berichtet der Alpenländische Kreditorenverband (AKV).

Im Unternehmen wird versichert, dass „die aktuell laufenden Projekte vertragsgemäß weitergeführt werden“. Die Verbindlichkeiten belaufen sich laut Unternehmensangaben „auf rund 30 Millionen Euro“. Die im Vermögensstatus zusätzlich ausgewiesenen rund 32 Millionen Euro seien „Haftungen, die ausschließlich im Fall einer Schließung des Unternehmens für nicht fertiggestellte Projekte schlagend würden, – ein Szenario, das durch die Fortführung vermieden wird“. Im Antrag werden die Passiva mit 30 Millionen Euro angegeben, im Liquidationsfall wären es rund 62 Millionen Euro, so die Kreditschützer von AKV, KSV1870 und Creditreform.

„Rechnerisch überschuldet“

Laut AKV führe das Unternehmen im Sanierungsantrag aus, „rechnerisch überschuldet zu sein“. Die Aktiva werden – ausgehend vom Buchwert von rund 52,1 Millionen Euro – auf rund EUR 6,958 Millionen Euro zu Liquidationswerten abgewertet, teilt der AKV mit. „Die Antragstellerin beschäftigt aktuell 180 Dienstnehmer:innen. Löhne und Gehälter wurden laut Antrag bis einschließlich Juli 2026 bezahlt, ebenso 50 Prozent des Urlaubsgeldes“, so die Gläubigerschützer.

Christof Industries Austria beabsichtigt das Unternehmen zu sanieren und ihren Gläubigern einen Sanierungsplan anzubieten. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent der angemeldeten Forderungen, zahlbar binnen 24 Monaten nach Annahme des Sanierungsplans und dessen rechtskräftiger Bestätigung, so der AKV.

„Der zu bestellende Insolvenzverwalter wird nunmehr zu prüfen haben, ob eine Fortführung im Interesse der Gläubiger liegt und der vorgelegte Sanierungsplan eingehalten werden kann“, so René Jonke, KSV1870 Leiter Region Süd.