Noch freie Plätze: Experten klären digitale Fragen in Spittal

Nach dem großen Interesse an der ersten Reihe gibt es im Herbst weitere Termine für die „Digitale Sprechstunde“ im Regionalbüro der Kleinen Zeitung Spittal.

Smartphone, Tablet, WhatsApp, E-Mail oder ID Austria: Die digitale Welt wirft im Alltag oft Fragen auf. Unterstützung gibt es dabei auch weiterhin im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Spittal. Aufgrund des großen Interesses an der ersten digitalen Sprechstunde wird die Veranstaltungsreihe im Herbst und Winter fortgesetzt. Gemeinsam mit den Experten von „4everyoung“ erhalten Leserinnen und Leser in individuellen Einzelberatungen kompetente Unterstützung bei ihren persönlichen Fragen und Problemen rund um die digitale Welt .Dabei geht es ganz nach den Bedürfnissen der Teilnehmer – von Einstellungen am Smartphone über die Nutzung von Apps und Internetdiensten bis hin zu E-Mail-Adressen oder der ID Austria.

Nun gibt es weitere Möglichkeiten, sich persönliche Unterstützung zu holen. Die digitalen Sprechstunden finden am 24. September, 8. Oktober, 22. Oktober, 5. November, 17. November und 3. Dezember im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Spittal statt.

An jedem Termin werden vier Einzelberatungen zu jeweils 45 Minuten angeboten. Gestartet wird um 9.30 Uhr. Für die kommenden Termine sind noch Plätze frei.

Wer eine individuelle Beratung in Anspruch nehmen möchte, kann sich direkt im Regionalbüro der Kleinen Zeitung in Spittal (Am Rathausplatz 1/5, 9800 Spittal) oder telefonisch unter (04762) 555 61 2 anmelden.