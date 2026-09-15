Kärntner Caterer versorgt Helene Fischer und den Bergdoktor

Die Mitarbeiter der „Weidinger Events und Catering GmbH“ aus Spittal sind in ganz Europa unterwegs. Tourneen, große Festivals oder Filmsets – 16 Länder wurden schon bereist.

Rainhard Fendrich, Bryan Adams und Helene Fischer teilen mehr als nur ihre Liebe zur Musik – sie alle haben einen Bezug zu Spittal. Obwohl Musikliebhaber wahrscheinlich noch lange auf einen Auftritt der drei Musikgrößen im Schloss Porcia warten müssen, sind die Mitarbeiter der „Weidinger Events und Catering GmbH“ mit Branchen-Größen, Superstars und Spitzenmusikern regelmäßig hinter den Kulissen unterwegs. Seit 2013 hat sich die Firma auf Tournee- und Artist-Catering spezialisiert. Inzwischen konnte sich das Spittaler Unternehmen weit über die Regionsgrenzen hinaus als bekannter und gefragter „B2B-Caterer“ etablieren.

Egal ob lange Tourneen, große Festivals oder Filmsets – keine Großveranstaltung ist Firmenchef Christian Weidinger zu anspruchsvoll. „Wir verstehen uns als rollende Kantine für Künstler und deren Crew. Egal ob zehn Teller oder 700 Portionen pro Mahlzeit – wir können bis zu sechs Produktionen gleichzeitig abwickeln. Zwischen 400 und 500 Versorgungstage zählen wir pro Jahr“, schildert Weidinger. Er wird von 15 fix angestellten Mitarbeitern unterstützt – bei Bedarf wird die Anzahl auf bis zu 60 Personen erhöht. Unterwegs ist das Team in ganz Europa – 16 Länder wurden bereits bereist. In die Oberkärntner Heimat verschlägt es sie selten – nur 20 Prozent des Geschäftes wird in Österreich abgewickelt.

1 / 3 Der logistische Aufwand ist groß © Weidinger Catering

Kulinarische Trends, Bergdoktor und Fanclub

Oftmals werden Künstler über Jahre hinweg betreut. Neben geschäftlichen Beziehungen entstehen so auch emotionale Begegnungen, die in Erinnerung bleiben. „Rainhard Fendrich haben wir über zehn Jahre lang begleitet. Wir bekamen von ihm ein Besteck überreicht, das in der gleichen Werkstatt wie eine seiner goldenen Schallplatten gefertigt wurde. Carlos Santana hat uns letztes Jahr als Dankeschön eine Limited-Edition-Gitarre geschenkt“, schildert Weidinger, der die Musikbranche bislang als äußerst „wertschätzend“ erlebt hat. „Trotzdem ist es unumgänglich, Leistung abzuliefern. Unsere Kunden wollen die beste Qualität – und genau diese liefern wir.“

Großer Wert wird auf die Erfüllung individueller Wünsche gelegt. „Kulinarische Trends kommen in unserer Branche viel schneller an. Künstler sind ihrer Zeit um einiges voraus. Vegetarische und vegane Optionen sind Standard. Es gibt Tourneen, da wird jeden zweiten Tag vegetarisch gekocht. Bryan Adams beispielsweise setzt auf ein komplett vegetarisches Catering“, sagt Weidinger, der auch regelmäßig in der Nähe von Filmsets anzutreffen ist. Der Gruberhof und der Gasthof „Wilder Kaiser“ sind für ihn mehr als nur Ortsangaben. Seit 2020 begleitet das Team den Bergdoktor mit ihrem Food-Truck quer durch Tirol.

„Für unsere Kunden stellen wir ein Wohnzimmer auf Zeit dar. Wir sind nicht nur die Menschen, die sie verpflegen. Wir hören zu und kümmern uns“, sagt Weidinger. Der Erfolg der Firma spricht für sich: Inzwischen hat sich ein eigener Catering-Fanclub gegründet – die „Weidinger Ultras“.