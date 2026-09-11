Taiwans Vize-Präsidentin zu Geheimbesuch in Italien

Taiwans Vizepräsidentin Hsiao Bi-khim ist zu einem zunächst geheim gehaltenen Besuch in Italien eingetroffen. Sie werde an der Zweiten Europäischen Konferenz für Freiheit und Demokratie auf der kleinen Insel Ventotene teilnehmen, teilte das taiwanische Präsidialamt am Freitag mit. Außenminister Lin Chia-lung begleite Hsiao, sagte Präsidialamtssprecherin Karen Kuo. China kritisierte den Besuch.

© APA/Presidential Office of Taiwan Hsiao (rechts) bei einem Treffen in Taipeh im Juni