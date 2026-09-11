Musk droht Machern von kritischem Dokumentarfilm Klagen an

Tech-Milliardär Elon Musk hat den Machern einer kritischen Doku über ihn Klagen angedroht. In einem Schreiben wirft Musk-Anwalt Alex Spiro dem Dokumentarfilmer Alex Gibney vor, Falschinformationen zu verbreiten und Musk zu diffamieren. Er droht Gibney und allen in dem Projekt involvierten Unternehmen - darunter Gibneys Produktionsfirma Jigsaw sowie HBO und Universal - deswegen rechtliche Schritte an.

© APA/AFP Dokumentarfilmer Gibney weist Vorwürfe von Musk zurück